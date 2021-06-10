Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, koronavirüs salgını sebebiyle verilecek hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı.

5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi bugün itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olacak. Bu gruptaki vatandaşlara ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

Hibe başvuruları nasıl yapılacak? Esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik 5 milyar liralık hibe desteği başvuruları başladı.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf hibe desteği başvurusu ve sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor.

T.C. kimlik numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 MAYIS'TAN İTİBAREN TÜM VATANDAŞLARA AÇIK

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.