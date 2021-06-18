Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'de paylaşımlı ofis konseptinin önemli oyuncularından biri olan Workinton'un CEO’su Enis Cevahircioğlu, pandemi döneminde yatırımlara hız verdiklerini belirterek “Sektör pandemi döneminde ortalama yüzde 40 büyüme gösterdi. Biz de 2020 yılını yüzde 40 büyüme ile kapttık. Ayrıca paylaşımlı ofis alanında faaliyet gösteren firma sayısı pandemi öncesi 10'dan 30'a yükseldi. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Katar Doha’daki şubelerle 18 farklı lokasyonda, 20 bin metrekare alanda, 15 bin üye ile 2 binin üzerinde kurumsal firmaya hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz ay İstanbul Avrupa yakasındaki yedinci şubeyi Bakırköy Carousel'de açtık. Buna ek olarak iki sahil lokasyonumuz olan Workinton Burc Beach ve Workinton Akyaka’nın önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Eylül ayında ise Bomonti ve Lotus şubelerimizi hizmete açacağız. Yıl sonu hedefimiz yüzde 40 büyüme” dedi.

"EVDEN ÇALIŞANLAR İÇİN ERGONOMİK ÇALIŞMA ALANI"

Geleceğin çalışma sistemlerinin hibrit ofislerden oluşacağını dile getiren Cevahircioğlu, “Hibrit ofis çözümlerimizde 360 derece bir yaklaşım benimsiyoruz. Burada genel merkez, home office, ulaşım çözümleri, Workinton şubeleri, Workinton App ve tamamlayıcı hizmetlerin bir arada olduğu bir modelden bahsediyoruz. Genel merkezin dönüşümü, altyapı kurulumu, ofis-temizlik ve operasyon yönetiminin tümünü hibrit bir modele entegre hâle getirmek için hizmet sunuyoruz. Evden çalışanlar için de ergonomik bir çalışma alanı internet alt yapısı desteği ve QR kod ile takip ve raporlama imkanı sağlayabiliyoruz. Hibrit ofis çözümümüzde çalışanlar evlerine en yakın Workinton şubesinde de çalışabiliyor” diye konuştu.