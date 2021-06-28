Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

HATAY

Türk bayrağına sahip ilk LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) Ertuğrul Gazi gemisinin Hatay Dörtyol’daki hizmete alım törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz’de birkaç hafta önce 135 milyar metreküplük yeni keşfi açıkladıklarını hatırlatan Bakan Dönmez “Hepsi birlikte 540 milyar metreküpe ulaştı. En son açıkladığımız Amasra-1 kuyusu, ilk açıkladığımız sahanın kuzeydoğusunda kalan bir bölgedeydi. Şimdi güneybatısına düşen sahada sismik çalışmalarımız ve değerlendirmeleri devam ediyor. Bu yıl içerisinde, yetişmezse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, keşif amaçlı bir sondaj daha planlayabiliriz. O bölge verimlilik açısından ciddi potansiyel içeren bir bölge. Eğer mevcut veriler gibi bir veriyle karşılaşırsak, kuzeybatıda yer alan sahada da bir keşif açıklama imkânımız olabilir” dedi.

LNG’YLE 1 MİLYAR $ TASARRUF

Ertuğrul Gazi FSRU Gemisinin avantajlarını anlatan Dönmez “Türkiye’nin kaynak ve güzergâh çeşitliliğini artırmış olduk” diye konuştu. Arz güvenliğinin çeşitlenmesinin cari açığın giderilmesine katkı sunduğunu ifade eden Dönmez “Geçtiğimiz yıl LNG’de yüzde 25, yüzde 30’lar civarında boru gazına göre daha ucuz maliyetler yakaladık. Geçtiğimiz yıl aldığımız LNG’lerle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık” bilgisini verdi. Saros Körfezi’nde de devam eden bir FSRU terminali çalışması olduğunu söyleyen Bakan Dönmez “Bu gemi ihtiyaç hâlinde buradan Saros’daki terminale yanaşıp sisteme gaz verebilecek” açıklamasını yaptı. Tuz Gölü ve Silivri doğalgaz depolama te-sislerinin 4,5 milyar metreküp kapasiteye ulaştığını ifade eden Dönmez “Kapasite genişleme çalışmaları tamamlandığında 11 milyar metreküpe ulaşacağız. Hedefimiz, ülkede tüketilen doğalgazın yüzde 20’sini yer altında depolayabilmek” diye konuştu.

Yenilenebilir enerjiyle adalar kendine yetecek Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), dağıtım bölgesi içinde yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa, Ekinlik ve Paşalimanı adalarının ana karadan besleme yerine yenilenebilir kaynaklarla kendi kendine yetebilmesi için harekete geçti.

NAHÇIVAN İÇİN HAZIRLIK TAMAM

Türkiye’den Nahçıvan’a doğalgaz boru hattı inşa edilmesiyle ilgili Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Dönmez, şunları söyledi: Azerbaycan tarafının teknik bazı verileri onaylamasını bekliyoruz. O onaylar gelir gelmez hattın yapımına başlayacağız. Bizim güzergâh, etüt, kamulaştırma, projelendirmeyle ilgili hazırlıklarımız bitti.

KANAL İSTANBUL ÇEVRESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VAR

Bakan Fatih Dönmez, Kanal İstanbul’un yapılacağı bölgede yenilenebilir enerji potansiyeli olduğunu belirterek “Kanal İstanbul civarında, güneş ve rüzgâr açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi mümkün. O bölgede Çatalca ilçesi sınırlarında çalışan rüzgâr santrallerimiz de var. Güneş potansiyeli de yine orada yapılacak binaların çatılarında, cephelerinde değerlendirilebilir” dedi.

'Kanuni' ilk sondaj için yola çıktı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını bildirdi.

Fatih Sondaj Gemisi yeni keşifler için ilerliyor Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda demirli bulunan Fatih Sondaj Gemisi, yeni sondaj alanı olan Amasra-1 kuyusunda çalışmalara başlamak üzere limandan ayrıldı. Limanın dışında demirleyen gemi son hazırlıklarının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.