Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

ŞANLIURFA

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarından, Türkiye’nin en büyük turizm markası doğdu. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak amacıyla başlatılan projenin adı ‘Mezopotamya’ oldu. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarının iş birliğinde hayata geçen Mezopotamya markasının 100 ülkede tanıtımı yapılacak. Açık hava müzesi görünümüyle sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olacak Mezopotamya’nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde düzenlenen tanıtım töreniyle duyuruldu.

KALKINMAYI HIZLANDIRACAK

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mezopotamya bölgesinin tarihin her döneminde insanları çektiğini ve sayısız medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir bölge olduğunu vurgulayarak “Kültürel ve doğal mirası koruyarak Mezopotamya'yı global bir marka hâline getirip insanların zihnine kazımak, daha çok insanın buraları ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirmesini sağlamak istiyoruz ve böylece turizm gelirlerini artırmayı, yeni istihdam olanakları ortaya çıkarmayı ve kalkınmanın hızlanmasını amaçlıyoruz” dedi. Turizm alanında global bir marka oluşturmanın uzun vadeli, stratejik bir çalışma olduğunu belirten Bakan Varank, şunları söyledi: Saha çalışmalarından topladığımız verilerle tematik kent içi ve bölge rotalarını belirledik. Mezopotamya'daki etkinlik, deneyim, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritasını, 35 kent rotasını, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçlarını içeren bir web sitesi oluşturduk. İlk etapta 100 ülkede markamızın tanıtımını yapacağız.

Varank ayrıca bölgeye kalkınma desteklerini de sürdüğünü belirterek “2003 yılından bu yana, yeme içme ve konaklama sektörlerindeki 231 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelerde öngörülen yatırım tutarı 2.3 milyar lira, istihdam ise yaklaşık 8 bin 500 kişi oldu” dedi.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİMİZ VAR

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy da her bölgeyi ve şehirleri kendi farklılıkları ve sahip oldukları turizm unsurları ile ön plana çıkararak, turizmi ülkenin tamamına yaymayı temel hedef olarak belirlediklerini söyledi. Mezopotamya'yı ise ‘bu toprakların bilgesi ve hafızası’ olarak tanımlayan Bakan Ersoy, “İlk kulak vermemiz, gözlerimizi çevirmemiz gereken yer. Biz de bakanlık olarak öyle yaptık ve bu bölgeye turizm ile kültür sanat başlıklarında yapılanları, bundan sonra neler yapabileceğimizi masaya yatırdık” dedi. Mezopotamya'da bulunan 9 ilin, Türkiye’nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini yansıttığını belirten Bakan Ersoy, “Bu şehirlerin taşıdığı potansiyel sayesinde bölgenin doğa, kültür, inanç, gastronomi turizmi ile eko ve termal turizm alanlarında geliştirilmesi mümkündür” açıklamasında bulundu.

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