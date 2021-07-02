Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 sabit bilgi evinin Seyhanlılara hizmet verdiğini, kısa süre içinde 3 bilgi evinin daha hizmete sunulacağını aktaran Başkan Akay, ‘Gezici Bilgi Evi’ aracılığıyla kitaplarla buluşan çocukların mutluluklarının yüzlerinden, gözlerinden okunduğunu belirterek, “Bizim için çocukların mutluluğu her şeyin ötesinde” dedi.

İLK DURAK KARAYUSUFLU MAHALLESİ

Seyhan’ın eski köylerinde yaşayıp evinde uzaktan eğitim ve ders çalışma imkânı bulunmayan ya da maddi imkânsızlık sebebiyle bilgiye erişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için bir midibüs bilgi evine dönüştürüldü. İnternet bağlantısı, kütüphanesi, portatif masa ve sandalyeleri ile öğrencilerin bilgiye erişim sorununu ortadan kaldıran “Gezici Bilgi Evi”nin ilk durağı Karayusuf Mahallesi oldu.

KİTAP OKUMAK İÇİN TATLI REKABET

Çocuklar Gezici Bilgi Evi kütüphanesinden aldıkları kitapları Başkan Akay’a okumak için adeta birbirleriyle yarıştı. Çocukların kitaplarla buluşmanın verdiği heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Başkan Akay, sesli kitap okumak isteyen çocuklar arasındaki tatlı rekabetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİLGİYE ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILIYOR

İlçe merkezinden uzaktaki köylerde yaşayan çocuklar için de “Gezici Bilgi Evi”ni hazırladıklarını dile getiren Akay, “Gezici Bilgi Evi otobüsümüzde internet bağlantısı, EBA’ya ulaşma noktaları var. Ayrıca çocuklara birtakım ikramlarda bulunuyoruz. İki binin üzerinde kitapla çocukların hiç olmazsa bu dönemdeki sıkıntılarını biraz da olsa gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

‘ATÖLYE SEYHAN’ Z KUŞAĞININ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Seyhan Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle faaliyete geçen Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezinde, Seyhan Kent Konseyi ve 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi iş birliğinde gönüllü eğitmen Sevgi Bal’ın verdiği robotik kodlama eğitimleri başladı. Atölye Seyhan’da Z kuşağının teknolojik becerilerinin üretim sürecine katılması yönünde aracılık yapacağını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Çok yetkin çocuklarımız var. Onların bu yetkinliklerinin doğru alanda kullanılmasını, en önemlisi de üretimde kullanılmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Z KUŞAĞININ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Başkan Akay, Z kuşağının potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik projelerini yaşama geçirmeye başladı. Seyhan Belediyesi ve ÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle Bakımyurdu Caddesi üzerindeki hizmet binasında kurulan Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi Z kuşağı için cazibe merkezi olacak.

ÜRETİM VE PAYLAŞIM ALANI

Enerji ve imalat sanayi gibi geleneksel sektörlerin yazılım, nesnelerin interneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojilerle buluşacağı; yazılımcıların, tasarımcıların, gömülü sistem kodlayıcılarının ve maker’ların yeni ürün ve tasarımlarını hayata geçirebilecekleri ortak bir üretim ve paylaşım alanı olması planlanan Atölye Seyhan’da bilgisayar, bilgisayar destekli donanımlar (Ardunio vb.), programlanabilir akıllı cihazlar (PLC vb.), lazer kesim cihazları, 3D yazıcı ve görüntüleyici, küçük el aletleri (VR gözlük, mikroskop, mikro denetleyici eğitim seti, devre elemanları) gibi ekipman, donanım ve sarf malzemeleri yer alıyor.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Atölye Seyhan’da Z kuşağı olarak adlandırılan gençlere yönelik olarak Seyhan Kent Konseyi ve 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi iş birliği ile Atölye Seyhan’da gönüllü eğitmenlerle robotik kodlama eğitimlerinin protokolü Başkan Akay, Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya, 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi Başkanı Perihan Tıraş arasında imzalandı.

GENÇLERİN ANALİTİK DÜŞÜNME YETİSİNİ GELİŞTİRME HEDEFİ

Teknolojinin çok hızlı değiştiği çağımızda Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin teknolojiyle çok iç içe olduğunu, bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojik cihazları çok iyi ve çok fazla kullandığına dikkati çeken Başkan Akay, “Teknolojik bağımlılık bazen kötü alışkanlıklara da yol açabiliyor. Oysa aynı teknoloji, üretim yoluyla da kullanılabilir. Bizim yapmak istediğimiz, Z kuşağını doğrudan doğruya üretime, teknolojinin getirdiği kazanımlara yönlendirecek bir eğitim vermek. Kodlamayla başlayıp ana noktaları öğretirken, onların analitik düşünmesini de sağlamak istiyoruz. Zihinsel olarak çok yetkin çocuklar var. Bütün mesele bu yetkinliklerin doğru alanda kullanılması. Doğru alan derken öncelikle üretimde kullanılması” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odasının (ADEO), kullanılmayan, miadı dolmuş ilaçların toplanıp lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda iş birliği yaptığı proje yaşama geçiyor. ADEO’nun Seyhan’da belirlediği 80 eczaneye, 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli ve sarı renkli “Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası” Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından teslim edildi.

80 ECZANE, ATIK İLAÇ TOPLAMA NOKTASI OLARAK BELİRLENDİ

“Atık Yönetimi” ve “Sıfır Atık” yönetmelikleri uyarınca Seyhan Belediyesi ile ADEO halk sağlığını, tabiatı ve çevreyi korumaya yönelik olarak kullanılmayan ya da miadı dolmuş atık ilaçların toplanıp imha edilmesi için iş birliği yapıyor. ADEO’nun yaptığı çalışma sonucu Seyhan ilçesindeki 327 eczaneden 80’i atık ilaç toplama noktası olarak belirlendi. Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, belirlenen eczanelere 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli, sarı renkli ‘Evsel Atık İlaç Toplama Kumbarası’nı teslim etti. Atık ilaç toplama noktalarını gösteren harita ise Seyhan Belediyesi ile ADEO’nun resmî web sayfalarında yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

HALK SAĞLIĞINI VE TABİATI KORUMAK İÇİN…

İlaçların da birer kimyasal madde olduğuna işaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, lavabolara dökülen ya da çöpe atılan ilaçların toprağı ve suyu kirletebileceğine işaret etti. Başkan Akay, “Sağlıklı bir hayat için toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumalıyız. Adana Eczacı Odası ile birlikte atık ilaçları toplayıp imha edilmesini sağlayarak, halk sağlığını ve doğamızı koruma konusunda çok önemli bir hizmeti yerine getireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

BÖLGEDE İLK

ADEO Yönetim Kurulu Üyesi ve Atık İlaç Toplama Sorumlusu Uzm. Ecz. Fatma Tuğçe Dalkır da “Bugüne kadar herhangi bir sebeple (vefat eden hastalardan kalan, hekimin artık kullanmamalarını tavsiye ettiği, miadı dolmuş vb.) evlerde kalan ilaçların çöplere atılması veya lavabolara dökülmesi, bu ilaçların doğaya karışmasıyla çevre kirliliğine yol açmakta ve halk sağlığını tehdit etmekteydi. Bu sebeple ilaçla ilgili her aşamada duyduğumuz sorumlulukla Adana Eczacı Odası olarak evsel atık ilaçların imhasında da bölgemizde ilk olarak Seyhan Belediyesi ile iş birliği içerisinde bu ilaçları toplama konusunda görev aldık” dedi.

ATIK İLAÇLAR NASIL TOPLANACAK?

Vatandaşların belirlenen noktalara yerleştirilen atık ilaç toplama kumbaralarına attığı ilaçlar Seyhan Belediyesi ekipleri belli zaman aralıklarında toplayıp Yeşiloba Atık Getirme Merkezinde depolayacak. Depolanan atık ilaçlar belli bir miktara ulaştıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan bertaraf tesislerine gönderip atık ilaçların imhasını sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'DİŞ HEKİMLİĞİ MÜZESİ'NE ANLAMLI ÖDÜL

Seyhan Belediyesinin hizmete açtığı Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi, 455 belediyenin üye olduğu Tarihî Kentler Birliği tarafından “Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri” dalında ödüle layık bulundu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bilim ile sanatın buluşturulduğu müzenin ödüllendirilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek “Onur duyduk, gururlandık” dedi.

Tarihî, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan ‘Tarihî Kentler Birliği’nin, taşınır ve taşınmaz kültür birikiminin araştırılması, belgelendirilmesi, sergilenmesi ve kentli ile buluşturulmasına yönelik olarak önemli bir işlevi yerine getiren müzeleri teşvik etmeyi amaçlayan “Müze Özendirme Yarışması” sonuçlandı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana’nın tarihî yapılarını ayağa kaldırıp şehir hayatıyla buluşturmaya çalışan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın hizmete açtığı Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi, “Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri” dalında ödüle layık bulundu.

Yarışmanın ödülleri 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Tarihî Kentler Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı sonrasında gerçekleştirilecek.

GURUR VEREN ÖDÜL

Prof.Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesinin ödüle layık bulunmasının gurur verici olduğunu belirten Başkan Akay, ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof Dr. İlter Uzel’in, 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimlerin sergilendiği müzenin bilimle sanatı buluşturduğunu aktardı.

KENT KİMLİĞİNİ VE BELLEĞİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adana’nın tarihî yapılarını, kentin kimliğini ve belleğini gelecek nesillere aktaracak şekilde restore edip halkın hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Akay, “Bu ödülle onurlandık, gururlandık. Müzemizin oluşmasına eserleri ve bilgisiyle katkı sunan Prof. Dr. İlter Uzel’e, emeği geçen ve manevi destekleriyle bizi yüreklendiren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEPEBAĞ’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Seyhan Belediyesinin, tarihî Tepebağ’da sürdürdüğü sokak sağlıklaştırma çalışmasında sona yaklaşılıyor.

Seyhan Belediyesinin Tepebağ ile Kayalıbağ Mahallelerini ayıran, antik dönemden bu yana kullanılan bugünkü adıyla Musabalı (Av. Turhan Arun) Sokak’ta 2017 yılında başlanan “Sokak Sağlıklaştırma Projesi”nin 2. etap çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana’nın tarihî yapılarını ayağa kaldırıp, yeniden şehir hayatıyla bütünleştirmeye çalışan Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, Musabalı Konağı ile Abidinpaşa Caddesi arasındaki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını hızlandırdı.

VALİLİK DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Adana Valisi Süleyman Elban’ın tarihî kent merkezi, eski adliye binası, Ulucami ve Büyüksaat arasındaki aksın canlandırılmasına yönelik çabalarıyla eş güdüm hâlinde sürdürülen restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kültür varlıkları için oluşturulan katkı payı ile destek veriliyor.

DIŞ CEPHELER YENİLENİP ZEMİNE TAŞ KAPLAMA DÖŞENİYOR

2. etap çalışmalarında 700 yıllık Musabalı Konağı, Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu, tarihî Yeşil Cami, tescilli yapılar ve iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerindeki bütün yapıların dış cepheleri yenileniyor. İş yerlerinin tabelaları da proje kapsamında değiştirilirken sokak zemini, taş kaplama ile döşenip sokağa estetik bir görünüm kazandıracak yeni aydınlatma sistemleri yerleştiriliyor.

ÇALIŞMALAR, AKAY’IN KONTROLÜNDE DEVAM EDİYOR

Seyhan Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları Başkan Akay tarafından da titizlikle takip edilirken bu bölgenin canlandırılması için Akay’ın talimatı doğrultusunda SEYMER binası da faaliyete geçirilerek kadınların mesleki eğitimlere ve üretim sürecine katılmalarına da imkân sağlandı.

ÖRNEK BİR SOKAĞA DÖNÜŞÜYOR

Adana’nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Akay, tarihî mirasın korunup gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti. Akay, “Tarihî, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsiyor, Adana’nın tarihî dokusunu ortaya çıkarıp kent turizmine kazandırmak istiyoruz. Musabalı Sokağı’nda 2017 yılında başlayan projenin ikinci etabında önemli bir mesafe katedildi. Örnek bir sokağa dönüşmeye başladı. Sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarih ve kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ve desteklerinden dolayı Sayın Vali’miz Süleyman Elban’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgası etkisine giren kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar parklara akın ederken, bir yaşlı adamın atletle gölgede oturması dikkat çekti.