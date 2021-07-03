Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Enflasyon; ocakta yüzde 1,68, şubatta yüzde 0,91, martta yüzde 1,08, nisanda 1,68, mayısta ise 0,89 olarak açıklanmıştı. Bu oranlarla, 5 aylık enflasyon 6,39 olurken, temmuz zammının netleşmesi için tek veri kaldı. Son verinin de açıklanmasıyla, memurların ek zammı ile emeklilerin enflasyon zammı kesinleşecek.

EN AZ YÜZDE 3,39 EK ZAM

Yapılan toplu sözleşme çerçevesinde, bu yılın ilk 6 ayı için memurlar, yüzde 3 zam alacak. 6 aylık enflasyonun toplamda yüzde 3'ü geçen kısmı ise memurların hesaplarına ek zam farkı olarak yatacak. Mayıs enflasyonunun 0,89 olarak açıklanmasıyla, memurların yüzde 3+3,39 olacak şekilde ek yüzde 3,39 zam alacağı netleşmişti. Buna göre, hafta başında açıklanacak haziran enflasyonu ‘0’ çıksa dahi memurlar, ek 3,39 zam alacak. Haziran ayı enflasyonunun yüksek çıkması durumunda, bu oran daha da yükselecek. Öte yandan, emeklilerin de şu an için yüzde 6,39’luk zammı kesin. Açıklanacak enflasyonla emeklilerin alacağı zam da ortaya çıkacak. Merkez Bankasının 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket de enflasyon için fikir veriyor. Geçen ay yüzde 0,82 olan haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,21'e yükseldi. Bu tahmin, temmuz zammı oranının yüzde 7’nin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, elektriğe yapılan yüzde 15, konutlarda kullanılan doğalgaza ise yüzde 12’lik zam, 1 Temmuz itibariyle geçerli olduğundan, haziran enflasyonuna etki etmeyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4.092 TL

Geçen ocak ayı başında, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7,36, SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılmıştı. En düşük memur maaşı 4.092 liraya, en düşük emekli memur aylığı ise 3.021 liraya yükselmişti. Ayrıca, en düşük işçi emeklisinin aylığı 1.447 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 1.763 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1.662 lira çıkmıştı.

Marketlere sınır gelirse enflasyon 2 puan artar Carrefoursa CEO’su Kutay Kartallıoğlu, perakende yasa tasarısıyla aslında tüketicinin cezalandırıldığını belirterek “Tasarı bu hâliyle yasalaşırsa enflasyon en az 2 puan artar, müşteri daha pahalıya ürün alır, devlet vergi gelirlerinden olur, kayıt dışılık artar. Bu tasarıyla Türkiye pazarını ABD’nin Amazon’una, Çin’in Alibaba’sına açmış olursunuz” dedi.

Engelli maaşları 19 yılda 38 kat artırıldı AK Parti, engellilere yönelik bugüne kadar yapılan hizmetleri ‘Engelleri Birlikte Aştık’ adlı kitapta topladı.

Maaşlara enflasyon zammı göründü Önceki gün açıklanan enflasyona göre temmuzda maaşlara yapılacak zam oranı da yavaş yavaş netleşmeye başladı.