Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş birliği kapsamında, turizm sektörüne özel olarak hazırlanan “Online Turizm Eğitim Programı” ile sektöre yeni dijital beceriler kazandırılırken, turizm işletmeleri ve çalışanları yeni dijital ürün ve araçlarla tanıştırılacak. Söz konusu eğitimlerle firmalar, işletmelerini nasıl dijitale taşıyabilecekleri, dijital tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacak. Online eğitimlerin ardından, Google Dijital Atölye platformunda hazırlanan turizm sektörüne özel, tamamen Türkçe ve ücretsiz eğitim programı ile 2.500 turizm işletmesine ulaşılması hedefleniyor. İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da pandemi döneminde turizm işletmelerine iki milyon liralık reklam desteği sağladıklarını ifade ederek, tüm işletmeleri dijital platformlardan yararlanmaya davet etti.

AB'den Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturması AB, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğini ve rakip reklam hizmet sağlayıcıları zarara uğratıp uğratmadığını inceleyecek.

Rus turizm sektöründe Türkiye patlaması yaşanıyor Rus turizm sektöründe, vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye ile uçuşların tekrar başlaması sevinci yaşanırken, sektör temsilcileri, Türk tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.