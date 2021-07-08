Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile dijitalleşme hız kazandı. On yıllarca sürecek dönüşüm bir yıl içerisinde gerçekleşti. Bu süreçte öyle şeyler şahit oluyoruz ki, dijitalleşmenin ne kadar etkili olduğunu görmek açısından çok önemli. Mesela dev şirketler arasında satın alma ve ortaklık anlaşmalarının yüz yüze bir araya gelmeden online olarak yapılabileceği kimin aklına gelirdi? Arçelik, tarihinin en büyük satın alma işlemini pandemi döneminde online olarak gerçekleştirdi. Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen’in liderliğinde yapılan görüşmeler sonucunda Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions’ın yüzde 60 hissesi 300 milyon dolara Arçelik’in oldu. Hitachi, 1 Temmuz itibarıyla Arçelik çatısı altında faaliyetlerine başladı. Tarihi satın almanın perde arkasını anlatan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Hitachi ile ilişkiler pandemi öncesi yüz yüze başlamıştı. Ama pandemi ile şartlar değişti. Bu süreçte Japonya’ya hiç seyahat etmedik. Bütün görüşmeler videokonferans platformu Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi. Japonlar iki konu üzerinde çok durdular. Kalite ve marka. Markalarını pamukla sararak yönetmek istiyorlar. Bizim hassasiyetimizi görünce ikna oldular. Ama hiç görmediğiniz bir fabrikayı almak da kolay değil. İnsanın içi titriyor” dedi.

Hitachi ile 1 milyar dolar gelire ulaşmayı beklediklerini ifade eden Bulgurlu “Hitachi ASEAN bölgesi ve Arçelik’in İpek Yolu stratejisi için kritik öneme sahip. Arçelik İki üretim, dokuz satış şirketi olmak üzere toplam 11 grup şirketinden oluşuyor. Hitachi’nin Japonya harici beyaz eşya markasının kullanım haklarına sahip şirketin merkezi Bangkok-Tayland. Bu sayede Arçelik ailesine yaklaşık 3.800 yeni çalışan katıldı. Bu yatırım ile Avrupa’nın payı yüzde 45’lerden yüzde 38’lere gerileyecek. Arçelik orta sınıfın genişlediği, hızla büyüyen Asya pazarında ise köklü bir oyuncuyla hâline gelecek. Şu an satışların iç piyasadaki oranı yüzde 30. Hitachi ile ticaret dengesi de yüzde 76 ihracat lehine olacak” diye konuştu. Bulgurlu, satın alma iştahının devam ettiğini belirterek, yeni satın almalar için fırsat kolladıklarını söyledi.

Operasyonun arkasındaki isim olan Polat Şen ise online satın almanın çok farklı bir deneyim olduğunu belirterek “Özellikle son iki ay çok yoğun geçti. Süreç çok zordu. Her gün toplantı yaptığımız oldu. Özellikle son iki ay çok yoğundu. Tabii kültür farkı da var işin içinde. Pratik hareket edebildik. Onlarda bunu gördü” dedi.

Arçelik pandemi döneminde ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesisini de 78,3 milyon avro yatırımla Arçelik bünyesine kattı. Manisa’daki, 134 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 245 bin metrekarelik alanda yıllık toplam üretim kapasitesi 2,7 milyon adet olan tesis, Arçelik’in Avrupa ve Türkiye’deki konumunu sağlamlaştırarak stratejik bir üretim merkezinde söz sahibi olmasını sağlayacak. Bu yatırım ile toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 20’lik bir artış hedefleniyor. Ayrıca fabrikalardan üç yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek. Arçelik bu satın alma ile yurt içindeki üretim tesisi sayısını 10’a yükselirken 1.000 yeni çalışan Arçelik ailesine dâhil etti. Bu merkezde varlığını güçlendirerek son dönemde sektörde yaşanan güçlü global talebin karşılanmasına önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

ZOMBİ ŞİRKETLER BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Avrupa ülkelerinde zombi şirketlerin büyümeyi olumsuz etkilediğine değinen Hakan Bulgurlu “Avrupa tarafından sürekli olarak fonlanan bu şirketler piyasaların toparlanmasını olumsuz etkiliyor. Oysa ABD’de iflas etmesi gereken şirketler iflas ettiği için daha hızlı toparlandı. Tabi bunun enflasyonu da tetikledi. Türkiye’de dinamik ve genç nüfusuyla büyüme gösterdi” dedi.

2020'NİN BAŞINDA ENFLASYON GERİLEMEYE BAŞLAR

Bulgurlu beyaz eşyada döviz bazında malzeme fiyatlarının iki kat artış yaşandığına dikkat çekerek “Diğer taraftan pandemi ile birlikte beyaz eşya ürünlerine büyük talep oldu. Tedarikçiler bunu fırsat olarak gördü. Çin’de fabrika çıkışında yüzde 9 fiyat artışları oldu. Bu çok yüksek bir rakam. Artan talep tedarik zincirlerini çok zorluyor. Diğer taraftan ham madde girdilerinde artışlar var. Bu da girdilerdeki maliyeti artıyor. 4. çeyrekte enflasyonun durulmasını bekliyoruz. Çünkü kapasite artışı ve önce çekilen talep var. 2022’nin başında ise fiyatlar bir miktar aşağı inecektir” dedi.

PANDEMİDE SATIŞLARINI YÜZDE 67 ARTIRDI

Arçelik 2020 yılında en başarılı finansal performansını sergiledi. Konsolide cirosu TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 40,8 milyar TL’ye yükseldi. Avro bazında bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla 5,09 milyar avro oldu. Konsolide net satışlar ise adetsel büyüme ve kur etkisi ile ilk çeyrekte yüzde 67 artış gösterdi.

Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerine talip Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi Global Life Solutions (GLS) ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı.