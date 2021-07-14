Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok vatandaş, 15 Temmuz’un da resmî tatil olması nedeniyle tatil günlerini birleştirince tatil planları öne çekildi. Günde 940 aracın çıkış yaptığı İzmir Otogarı’nda ilerleyen günlerde bu sayının binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İZOTAŞ İşletme Büro personeli Abdullah Yılmaz “Otogarda yoğunluk başladı. Gün içinde illere çıkan araç sayımız 940 civarında. Bu da şu anda 36 bin yolcu demek. İlçe otobüsleri ile bu rakam 50 bin yolcuyu geçiyor. İlerleyen günlerde bu rakam 80 binleri bulur” dedi. Öte yandan otogarda kurulan aşı standına gelen yolcular aşı oldu.

Koltuk sınırı kalktı, bilet fiyatları düşmedi Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz’da kaldırıldı. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu otobüsleri tam kapasite çalışmaya başladı. Ancak bilet fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Fiyatlar cep yakıyor

Bayram öncesi bilet fiyatları yükseldi Kurban Bayramı öncesinde bilet fiyatları yükselmeye başladı. Uçakta 450 lira olarak belirlenen tavan fiyat aşılırken, tek yön ekonomi sınıfı bir bilet 514 TL’ye çıktı. Bu aktarmalı seferde 875 lirayı buluyor. Kapasite sınırı nedeniyle iki katına çıkan otobüs biletleri de kalkan yasağa rağmen değişmedi.