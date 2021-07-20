Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Şubat’ta ilan ettiği Millî Uzay Programı’ndaki hedeflere ilişkin çalışmalar aralıksız sürüyor. Programın en önemli kısa vadeli hedefi, 2023 yılında millî ve özgün teknolojileri kullanarak Ay’a bir uzay aracıyla sert iniş gerçekleştirmek. Türk mühendisleri, bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışırken. uzayda ateşlenecek roketlerin motorları dahil tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle duruluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ’nin geliştirdiği ve uzay aracında kullanılacak olan Sonda Roket Sistemi’nin (SORS) fırlatma testleri, Sinop’ta başarıyla gerçekleşti. SORS’un itki sistemi dikey ateşleme testi ve “Ay’a Sert İniş” görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi de nisan ayında yapılmış, bunlar da tam başarıyla sonuçlanmıştı.

DAHA DA HIZLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Ay Görevi” için yürütülen çalışmaların başarıyla ilerlediğini anlatarak “Adım adım Ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz” dedi. Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu da, ateşlemesi yapılan SORS’un dünyada kullanılan en ileri teknolojilerden birine sahip olduğunu vurgulayarak, “Çok hızlı yanan ve yüksek performans ortaya koyan bir motordan bahsediyoruz” diye konuştu. Delta V, roketin irtifasının artırılmasına ilişkin çalışmalara devam ediyor. SORS, büyütülen tankıyla daha fazla oksitleyici kapasitesine sahip olacak. Böylelikle fırlatılan roket 100 kilometreden çok daha yüksek irtifalara da ulaşabilecek.

Jeff Bezos'a uzay yolculuğunda 'onur' komşusu Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a uzaya yapacağı yolculukta komşuluk yapacak ismin, ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk olduğu öğrenildi.

MİLYARDERLERİN UZAY REKABETİ

Dünyanın en zenginleri uzayda da rekabet hâlinde... İngiliz milyarder Richard Branson, şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği araçla geçen hafta uzaya yolculuk ederek tarihe geçti. “Unity-2” uzay aracı, ABD’nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı. Branson ve 5 kişiyi taşıyan uzay aracı, New Mexico Çölü üzerinde 85 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Tarihe geçen ekip, 3-4 dakika süresince sıfır yer çekimini tecrübe ederek dünyanın eğriliğini de görebilme şansı elde etti. Virgin Galactic’in en önemli rakipleri arasında yer alan Elon Musk’ın SpaceX ve Jeff Bezos’un Blue Origin şirketleri de uzaya yolculuk konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. SpaceX, 30 Mayıs 2020’de ise uzaya gönderdiği “Crew Dragon” ile, bu anlamda insanlı görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu. Uzay yolculuğu ve uzayın kolonileştirilmesi konularında öne çıkan isimlerden Bezos da, 1982’de verdiği röportajdaki “Yörüngede olacak 2 veya 3 milyon insan için uzay otelleri, eğlence parkları ve koloniler inşa etmek istiyorum” sözlerini, uzaya olan merakını göstermek için sık sık hatırlatıyor. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, 206 milyar dolar kişisel serveti ile dünyanın en zenginleri listesinde zirvede yer alıyor. Elon Musk 177 milyar dolar serveti ile listede ikinci sırada, Richard Branson ise 6,63 milyar dolar serveti ile 427. sırada bulunuyor.

Bakan Varank: İnsansız uzay aracının tasarımına başladık Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) Sinop'taki fırlatma testine katılan Bakan Varank, adım adım ay misyonuna yaklaştıklarını kaydederek, insansız uzay aracının tasarımına başladıklarını açıkladı.

İngiliz iş adamı araçla uzaya seyahat etti İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.