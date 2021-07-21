Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin küresel hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşü takip ederek, uzun bir aranın ardından 30 bin doların altına indi. Beş günlük değer kaybı yüzde 10’a yaklaştı. Dünkü işlemlerde 29.700 dolar seviyeleri test edildi. Ethereum yüzde 9, ripple yüzde 10 oranında geriledi. Nisan ayının ortalarında Bitcoin, yaklaşık 65 bin dolarla tüm zamanların zirvesine çıkmıştı. Çin başta olmak üzere birçok ülkede regülatörlerin kripto para işlemlerine yönelik son dönemde getirdiği bazı yasaklamalar da düşüşlerde etkili oluyor.

Kriptoya yasak yok, teminat ve vergi var Bir süredir tartışılan kripto paralarla ilgili düzenlemenin tarihi netleşiyor. Kurumlara sermaye şartı, teminat ve vergiyi de içeren düzenlemeler ekimde Meclis’e gelecek.