Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti yönetimi, başta Covid-19 salgınının etkileri olmak üzere, ekonomide yaşanan olumsuzlukların sahadaki yansımalarını tespit edip, ona göre adım atmak için milletvekillerini görevlendirdi. Ekonomi ve iş dünyası kökenli 10 civarında milletvekilli, Türkiye genelinde il il sektör ziyaretleri yaparak, nabız tutmaya başladı. Özellikle KOBİ’ler, sanayiciler, küçük esnaf ve yatırımcıların karşılaştıkları güçlükler, hükûmetten talepleri yaz boyunca bizzat sahadaki gözlemlerle tespit edilecek ve bu konuda hazırlanacak raporlar hükûmete sunulacak. Şu ana kadar sahada yapılan tespitlerde, en çok gelir adaletsizliğinden şikâyet edilirken, küçük esnaf, KOBİ ve sanayicilere verilen destek ve teşviklerin yeniden ele alınması, mevcut teşvik ve destekler yerine her sektörün kendi özelliğine göre teşvik ve destek verilmesi, ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması gibi talepler gündeme geldi.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM GELİR ADALETSİZLİĞİ

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, STK’lar, meslek örgütlerinin yanısıra, bireysel olarak esnaf ve sanayicilerden gelen talepleri de aldıklarını belirterek “Sahada en fazla karşılaştığımız konu gelir adaletsizliği oluyor. Lüks tüketim mallarına olan talep yüksek ama vatandaşların büyük bölümü de ekonomik sıkıntı içinde. Pandemi sebebiyle hiç etkilenmeyen sektörler de var. Ama doğrudan salgından etkilenen birçok kesim söz konusu. Mesela sanayi ve gıda sektöründe pandemi döneminde ciddi problemler yaşanmadı. Ama küçük işletmeler ve esnaf büyük zarar gördü. Ekonomi alanında atılacak adımlar buna göre belirlenmeli, verilecek destekler de her sektör için standart değil, sektörler ayrıştırılarak farklı sektörlere farklı teşvikler uygulanmalı. Mevcut teşvik sistemi de buna göre revize edilmeli. Pandemi destekleri konusunda mesela, 100 bin liralık kredi küçük bir işletme için önemli ama daha orta ölçekli bir işletme için yeterli gelmiyor. Sahada bu yönde taleplerle karşılaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

SAHA RAPORLARI YOL GÖSTERECEK

Milletvekillerinin sahadan elde edilen verilerle hazırlayacakları raporlar, yeni dönemde Meclis’te ve hükûmet nezdinde atılacak adımları da belirleyecek. AK Parti kaynakları, hazırlanacak raporların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulacağını, esnaf, sanayici ve yatırımcılardan gelen ortak taleplerin hükûmetin gündemine alınacağını kaydetti.

KOBİ'lere fikirlerinizi pazara taşıyın çağrısı Her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kutlanan Patent haftasının 2021 teması ‘Fikri Mülkiyet ve KOBİ: Fikirlerinizi Pazara Taşıyın’ temasıyla kutlanıyor. Ticarileşme konusuna vurgu yapılan temada KOBİ’lerin ticari ekosistemdeki yerine de dikkat çekiliyor.