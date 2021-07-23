Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon otomotiv üreticisi Toyota, parça tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Tayland'ın başkenti d'da bulunan üç fabrikasında imalatı durdurdu. Yıllık üretim kapasitesi 760 bini bulan tesislerde parça tedarik probleminden kaynaklanan durdurma 28 Temmuz'a kadar sürecek.

JAPONYA'DA DA ÜRETİM DURACAK

Öte yandan Toyota, Japonya'nın Aiçi eyaletinde bulunan Toyota Auto Body tesislerinde de üretimi ağustos başında 5 gün süreyle durduracak. Aiçi tesislerindeki durdurmanın Alphard ve Vellfire modellerini etkileyeceği bildirildi.

Fukuşima'daki deprem Toyota'yı vurdu Toyota, Fukuşima açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.