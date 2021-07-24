Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk şirketlerinin dünya genelindeki başarıları sürüyor. Yazılım ürünlerini Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika’ya ihraç eden Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner’ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2021 Raporu’nda yer aldı. Geçen yıl da aynı raporda yer alan şirket böylece siber güvenlik alanında Türkiye’den bu rapora iki yıl üst üste giren tek Türk şirketi olma başarını gösterdi. Gartner, raporunu, global arenada ürün geliştiren tüm şirketlerin yazılım çözümlerine ait teknolojik seviyelerini, piyasadaki etkinliklerini ve ayrıcalıklı erişim yönetimi alanındaki etkinliğini değerlendirerek oluşturuyor. Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel “Ayrıcalıklı erişim yönetimi alanında Türkiye’nin ve dünyanın lider konumdaki kurumlarına hizmet veren ve yazılım ürünlerini Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika’ya ihraç eden bir şirket olarak ürünlerimizin başarısı ve kalitesinin Gartner tarafından bir kez daha tescil edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

FINTECH ‘UNICORN’U OLACAK

İzmir’de bir Türk mühendis tarafından 2009’da yazılımı yapılan PayTR de sektörde hızla büyüyor. TOBB tarafından belirlenen en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren firma, finansal teknolojilerde yerlileşme adımına önemli destek sağladı. Yerli yazılım PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, internet alışverişlerinin artmasıyla POS yazılımı pazarının da potansiyelini artırdığına işaret ederek “Bu büyümenin getirmiş olduğu bir sonuç olarak da özel yatırım fonu Actera Grup ile bir yatırım ortaklığı sözleşmesi imzaladık. Grup, PayTR’nin yüzde 60 hisselerini satın alacak” dedi. Merkez Bankasının, PayTR’nin ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı gerçekleştirebilmesine de izin verdiğini hatırlatan Tombul, şirketin her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdüğünü vurguladı. Bu büyümenin salgın döneminde daha da arttığına işaret eden Tombul “2020’de bizim hedefimiz 3 milyar lira ciroydu. Bunu geçtik. Bu yıl ise hedefimiz 6 milyar liraya ulaşmak. Yılın ilk 6 ayı itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 büyüdük. Şu anda 3 milyar lirayı geçmiş durumdayız. 6 milyar liranın üzerinde yılı kapacağız” şeklinde konuştu. Üye iş yeri sayısında da yüzde 70 artış olduğuna işaret eden Tombul “2025 yılına kadar şirket değerini 1 milyar doların üzerine çıkararak Türkiye’den bir ‘finansal teknoloji unicorn’u çıkarmayı hedefliyoruz. Çok iddialı bir yaklaşım ama buna inanıyoruz ve başaracağız” ifadesini kullandı.

AB ülkelerin ortak siber birim kurma planı Avrupa Birliği, geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.

Dünya devlerine siber saldırı Koronanın ardından bu defa da dünyayı siber pandemi korkusu sardı. Son dönemde uluslararası firmalara yönelik siber saldırılar artarken, son olarak internet sitelerine bulut bilişim hizmeti veren Fastly'de yaşanan çöküş dünya devlerini vurdu.