Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde verdiği Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılacağı müjdesi ülkede heyecan oluşturdu. 1974’ten sonra ‘Hayalet Şehir’ olan bölgenin açılması ile ilgili süreç başlatıldı. Bölgede envanter çalışmaları yapılırken, Maraş’ın yeniden turizme kazandırılması ve Akdeniz’de bir cazibe merkezi olması hedefleniyor. Öncelikle yabancılara ait olan taşınmazların iade edilmesi ve ardından kentin ayağa kaldırılması planlanıyor. Bunun için yaklaşık 10 milyar liralık altyapı, konut ve turizm tesisi yatırımı yapılması gerekiyor. Türk müteahhitlik ve turizm sektörü, uzun vadede hayata geçebilecek olan projeler için hazır olduklarını belirtiyor. Sektör temsilcileri Maraş’ın eski hâline dönmesi ile birlikte 1 milyon turisti çekebileceğini ifade ediyor.

YATIRIM POTANSİYELİ VAR

Turizm sektöründe de faaliyet gösteren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, bölgenin zamanında büyük bir turizm merkezi olduğunu, atılacak olan adımların verimli olacağını söyledi. Şahin, “Kapalı Maraş’ta Rum ve İngilizlerin mülkleri bulunuyor. Onların iadesi sonrası, yatırım yapılabilir. Tabi ki bölge büyük bir potansiyel barındırıyor. Burada en doğru olan, sorunu barış yoluyla çözmek. Bu iki taraf için de iyi olacaktır. Şayet ekonomi veya turizm için bir gelir beklentisi varsa, bunu sulh yoluyla yapılması en doğru yol olur. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var” dedi.

105 OTEL BULUNUYORDU

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 1974’ten sonra ‘Hayalet Şehir’ olarak anılan Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 105 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4.649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat bulunuyor.

KKTC'den BMGK'ya 'Maraş' tepkisi KKTC, BMGK Dönem Başkanlığı'nın dün yaptığı Maraş'a ilişkin açıklamaya tepki göstererek, ilkesiz açıklamasında bulundu.

Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ilk cuma namazı KKTC'de bulunan Kapalı Maraş'ta 47 yıl sonra ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı eda edildi.