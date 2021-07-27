Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakamlar dünya üzerinde 10 milyondan fazla elektrikli aracın dolaşımda olduğunu gösteriyor. Bu araçların satış değeri ise 2020 sonu rakamlarına göre 120 milyar dolar (Yaklaşık 1 trilyon 20 milyar TL) seviyesinde bulunuyor. Otomotiv şirketlerinin otonom araç üretimlerine hız vermesinin yanı sıra elektrikli araç pazarının yıllık payının yüzde 45’e ulaşması bekleniyor. Sürücüsüz araç pazarının da yıllık yüzde 16 büyüdüğü göz önüne alındığında, 2030 yılına kadar hibrit araç pazarının 800 milyar dolar, otonom araç pazarının 60 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor. Sürücüsüz araçların bilinen kasko dinamiklerini temelden değiştireceğini bekleyen sektör uzmanları, şu andaki hacmi 700 milyar dolar olan araç sigortacılığını dönüştüreceğini ifade ediyor. Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk “Yeni dönemde primlerin düşmesi, araç ömürlerinin uzaması beklentimiz. Burada yapılacak kazalarda kimin sorumlu olacağı önemli. Araç sahibi mi, aracı üreten mi? Bu nedenle sektör dönüşmek zorunda” dedi. Tahminler ise otonom ve elektrikli araçlar sebebiyle 200 milyar dolarlık araç kaskosu pazarında dev bir yenilenmenin gündeme geleceği belirtiliyor.

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme ABD’de federal güvenlik düzenleyicilerinin, 17 Nisan’da Teksas eyaletinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için özel heyet görevlendireceği belirtildi.