Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevaplandıran İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “Bu olay bayram üzeri bizi bayağı sıkıntıya sokmasına rağmen dün ulaşımdan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Orhan bey ile yaptığımız görüşme sonucunda ‘İTAKSİ’ ile bizim kooperatifimizin kullandığı ‘NTAKSİ’ nin entegrasyonu konusunda yanlış anlaşılmadan dolayı oluşan uyumsuzluk giderildi. Bu entegrasyon konusunda anlaşma sağlandı. Ruhsatlarının askıya alınması kaldırıldı” dedi.

Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı: Artistlik yapma Şarkıcı Yusuf Güney, taksi krizi yaşadı. Köprü trafiğine girmek istemeyen taksiciyle kavga eden Güney, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB ile taksici kavgası büyüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havalimanında çalıştığını iddia ettiği 400 taksiyi ‘fazla ücret yazıyor’ gerekçesiyle bağlama kararı aldı. Taksiciler ise bunun bir operasyon olduğunu belirtti.