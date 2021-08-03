Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sektördeki güven probleminin çözümüne katkı sağlayacak “İKO-güvenCE Etiketi” sistemini, 1 Ağustos itibarıyla devreye aldıklarını açıkladı. Son zamanlarda düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikâyetler sebebiyle tüketicilerle kuyumcular arasında bir güven sorunu başlamıştı. Ek bir güven halkası oluşturup, altın ve değerli taşlı takıları kapsayacak bu sisteme geçilmesi gerekli görülmüştü.

SATIŞLAR ÜZERİNDE POZİTİF KATKI

Eskiden kendiliğinden sağlanan güven unsurunun, günümüz şartlarında sertifika, garanti kartı, etiket, karekod gibi başka maddi nesneleri gerekli kıldığına işaret eden Atayık “Özellikle kuyumculuk sektöründe bu daha da çok ihtiyaç. Tüketiciye kesin güveni sağlayacağını düşündüğümüz bu projenin, kuyumcu meslektaşlarımızı da olumlu etkileyeceği, satışlar üzerinde pozitif katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İKO-güvenCE Etiket sisteminin, sıkça dile getirilen sahte-taklit, ayarı düşük altın gibi tartışmaları da ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Etiketin tüketiciye ek bir maliyeti kesinlikle yok. Karekod okutulduğunda orijinalliği kontrol edilebilir. İlk etapta Oda üyelerimiz olmak üzere İstanbul’daki bütün meslektaşlarımız ve alışveriş siteleri üzerinde ürün satışı yapan kuyumcuları kapsıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye çapında yayılmasını planlıyoruz. Sisteme katılacak kuyumcu esnafımız, sattığı ürünün bahse konu olan bütün kalite standartları şartlarını yerine getirdiğini, uymadığı durumlarda ise verilecek olan cezayı kabul ve beyan ettiğini içeren bir taahhütname imzalayacak” dedi.

Çeyrek altın 821 lira Altın güne yükselişle başladı. Bu kapsamda çeyrek altının fiyatının 821 lira seviyesinde işlem gördüğü gözlemlendi.