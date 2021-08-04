Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doların da 8,30’u aşağı kırmasıyla birlikte, gram altın dün sabah 483 lirayı gördü ve mayıs ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte gram fiyatı tekrar 490’a doğru yöneldi. Analistler “Piyasalar cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. ABD tahvillerine yönelik artan talep, altının ons fiyatını baskılıyor. Ons, 1.795 dolar ile 1.825 dolar seviyeleri arasında yön arayışını sürdürüyor. 1.830 dolar geçilmeden alımların hızlanması beklenmemeli” görüşünü dile getiriyor.

Sahte altına karşı karekodlu güvence Kuyumcular, sattığı altına İKO onaylı güven sertifikası verebilecek. Tüketici gönül rahatlığıyla altın ve takı alabilecek. Böylece düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikâyetler son bulacak.