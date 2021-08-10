Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, internetten kredi kartı ile satın almalarda sepet ortalaması 182 TL olurken, kapıda ödeme, havale, eft ve diğer seçeneklerde sepet ortalaması 53 TL’ye kadar düştü. Sepet ortalaması en yüksek olan sektör turizm oldu. İnternet üzerinden yapılan konaklama harcamalarının sepet ortalaması 2 bin 558 TL olarak gerçekleşti. Havayolları şirketlerinden bilet alımında ise ortalama 902 TL harcandı. Giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe yapılan dijital alışverişler ortalama 223 TL’yi buldu. Elektronikte sepet ortalaması 177 TL, eğlence-sanatta 161 TL, gıda ve süpermarkette ise 88 TL oldu. Çiçek siparişlerinin sepet ortalaması 89 TL’yi bulurken, yemek siparişlerinin ortalaması da 49 TL olarak duyuruldu.

e-Ticaret 5 trilyon dolara koşuyor Araştırma şirketi eMarketer tarafından hazırlanan Küresel e-Ticaret Güncellemesi 2021 raporuna göre, e-Ticaret 2020’de yüzde 27,6 büyüdü.

e-Ticaret tavan yaptı Pandemi döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor.