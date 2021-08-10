Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TUSAŞ bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen bütün Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Şirketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava yapısalları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler arasında yer almaya devam ediyor. Bir yandan ülkemizin havacılık alanında beka projelerini üretirken diğer taraftan dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz” açıklamasında bulundu. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da “737 motor kapağı üretimi için TUSAŞ’ın seçilmesi, Boeing’in Türkiye ile olan stratejik ortaklığını ve Türk havacılık sanayiinin dünya standartlarındaki kabiliyetini yansıtmaktadır” dedi. TUSAŞ’ın hâlihazırda Boeing için; 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile irtifa dümenini üretiyor. Motor kapaklarının üretimi de Ankara’daki son teknoloji TUSAŞ tesislerinde gerçekleşecek.

Boeing 777 uçağında yine arıza ABD'de United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorunun patlamasının ardından bugün Rossia Airlines'e ait Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi. Motor arızasının ardından uçak Moskova'ya acil iniş yaptı.

Boeing, 2020'de 11,9 milyar dolarlık rekor zarar etti ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 11,9 milyar dolarlık rekor seviyede zarar ettiğini duyurdu.