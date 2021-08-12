Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstil mühendisliği bölümünde okuyan her dört öğrenciden biri mezun olmadan önce işe giriyor. Öte yandan İhracatçı Birlikleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolde tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere karşılıksız burs imkânı veriliyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesiyle yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla öğrencilere üniversitede okurken staj, mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlanıyor. Üniversite sınav sonucuna göre sıralamada ilk 20 bine giren öğrencilere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs veriliyor. Gençlerin sektör adına pozitif dönüşümde aktif rol alması için bu yıl proje kapsamında burs desteğinin yanı sıra, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde fabrikalarında uygulamalı eğitim programı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Tercih yapmayı bilmiyoruz Son yıllarda üniversiteli olduğu hâlde sınava bir kez daha girenlerin sayısında artış var. Bu yıl imtihana başvuranların 4’te 1’i üniversiteli. Geçmişten beri birikerek gelen mezun öğrenci sayısı da devreye girince bu ekstra bir kalabalık oluşturuyor. Bu tablonun sebebini ve yapılması gerekenleri sınav öncesi eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.

ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı ÖSYM, YKS 2021'in tercih döneminin bugün başladığını duyurdu. Tercih dönemi 5-20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.