8 ila 12 bin lira arasında değişiyor! Emekli promosyon ödemeleri yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasına çıkardığını duyurmuştu. Başvuruları 25 Mart'ta başlayan promosyon ödemeleri yarın başlayacak. Başvuru yapan emeklilerin paraları yarın hesaplarında olacak. İşte promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde emeklilere promosyon müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankaları emekli promosyonlarını aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." demişti. Bu gelişme sonrası emekliler promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte emekli promosyonlarıyla ilgili tüm detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YARIN HESAPLARDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyon güncelleme başvurularının 25 Mart itibarıyla alınmaya başlayacağını duyurmuştu. Promosyon başvuruları devam ederken ödemeler ise 28 Mart Perşembe gününden itibaren hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Emekliler promosyon başvurularını banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Emeklilerden 3 yıl kalma taahhüdü alan bankalar, promosyon ödemelerini hesaplara yatırıyor.

CAYMA BEDELİ YOK

Bankasını değiştirmek isteyen emeklilerden cayma bedeli alınmıyor. Ancak anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, "Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterli" dedi.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANA AYRI AYRI PROMOSYON VERİLECEK

Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek. Karataş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır. Örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.