8 Mart piyasa kapanış | "Rekorlar Haftası'nda en çok kazandıran altın! ‘Çeyrek’ 4 bin TL’yi geçti…

Piyasalarda son dakika! Rekor üstüne rekor kıran gram altın, bu hafta yüzde 6’nın üzerinde primle en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Kapalıçarşı’da gram altın 2415 TL’den fiyatlanırken; çeyrek altın 4100 TL’ye kadar yükseldi. Bu hafta dolar, yaklaşık yüzde 1,90 artarken; TL mevduatta bekleyenler yüzde 0,90 getiri elde etti. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise son iki günde gösterdiği “yukarı” performansla yüzde 0,63 getiri bölgesinde kalmayı başardı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Altın ve döviz fiyatlarında yeni rekorların görüldüğü haftada; şubat ayı enflasyon rakamları yüzde 4,53 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 67’ye yükseldi. Küresel tarafta FED Başkanı Powell tarafından yapılan iki sunumda da faiz indirimlerine bu yıl başlanacağı vurgulandı. Haftanın son işlem gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamları 275 kişi artışla beklentiyi aşsa da; saatlik ücretlerdeki artış hızının beklenti altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 3,7’den yüzde 3,9’a yükselmesi FED’in faiz indirimine dair “haziran” beklentilerini oldukça kuvvetlendirdi.

ALTIN HAFTALIK GETİRİDE LİDER

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı geçen cuma 2101 TL’den kapanış gerçekleştirmişti. Bu hafta özellikle ons altının 2185 dolarla zirve yapmasından destek bulan gram altın, TSİ 18:00 sıralarında 2230 TL’den işlem görüyor. En yüksek 2245 TL’yi test ederek rekor kıran gram altın, bu hafta yüzde 6’nın üzerinde primle en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı 2415 TL’den fiyatlanırken; akşam saatlerinde çeyrek altın 4100 TL’den, yarım altın 8 bin 177 TL’den ve tam altın 16 bin 889 TL’den satılıyor.

DOLAR 32 TL’YE YAKLAŞTI

Geçen cuma 31,35 seviyesinden kapanış gerçekleştiren dolar da bu hafta zirve tazeledi. Bugün akşam saatlerinde dolar, serbest piyasada 31,96 TL seviyelerinden işlem görüyor. Böylece dolardaki haftalık getiri yaklaşık olarak yüzde 1,90 civarında gerçekleşti. Euro da benzer primle 35,10 TL seviyesine yakın yerlerden haftayı kapatmaya hazırlanıyor.

Bu hafta birikimlerini TL mevduatta değerlendiren yatırımcılar ise yıllık bazda ortalama yüzde 47 oran dikkate alındığında, haftalık bazda yüzde 0,90 getiri elde etti.

BORSA GİTTİ GELDİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi çarşamba günü 8736 seviyesine kadar gerilemişti. Gelen tepki alımlarıyla birlikte haftalık kapanış 9155’ten gerçekleşti. Geçen cumayı 9097’den tamamlayan BİST100, böylece bu hafta yüzde 0,63 oranında yükseliş gerçekleştirmiş oldu.

Analistler; “Altın fiyatlarında FED fiyatlaması erken başladı. Jeopolitik riskler de değerli metali destekledi. Kısa vadeli kâr satışlarına karşı dikkatli olunmalı. Borsanın ise tekrar 9000 seviyesinin üzerine dönüş yapması pozitif” değerlendirmesinde bulunuyor.