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800 kişi tespit edildi! 5 milyon harcayıp vergi vermiyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
800 kişi tespit edildi! 5 milyon harcayıp vergi vermiyorlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Maliye, çok harcayan ama vergi vermeyen mükelleflerin peşine düştü. Bu inceleme sırasında ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği görüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz” mesajı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurul, yüksek tutarda harcaması olduğu hâlde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına aldı. Bu inceleme sırasında ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü. Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

IBAN VE MAIL ORDER'A SIKI TAKİP

Öte yandan VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de sıkı takip yürütülüyor. Bu çerçevede kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor. İlk tespitlere göre, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlendi. Kurul, e-Ticaret gibi sektörlerde sıklıkla kullanılan “mail order” yöntemini de incelemeye aldı. Bu yolla yapılan tahsilatların da vergisel riskleri barındırdığı belirtildi. 

ŞİMŞEK: VERGİDE ADALET SAĞLANACAK

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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