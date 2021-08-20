Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 26,9 milyar TL’sinde banka kartları ve 2,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32, banka kartı ile ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 171 olarak gerçekleşti.

DOPİNG ETKİSİ

Alışverişlerde kartlı ödemelerde Kurban Bayramı da doping etkisi yaptı. Kurban Bayramı’nda kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 36 büyüme ile 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın en fazla işlem geçen günlerinden olan arefe gününde en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 88 bin adet ödeme ile 15.37 oldu. Arefe gününde yaklaşık 5,2 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam beş gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Kredi kartı taksit sayısına düzenleme BDDK kredi kartı ile alışverişte taksit sayısına düzenleme getirdi. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşerken mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit sayısı 12 aydan 9 aya indirildi.