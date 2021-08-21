Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin yoğun olduğu illerde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında artış gösterdi. Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, üniversite öğrencilerinin kiralık ev arayışında olduğunu belirterek “Başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa, Antalya, Trabzon, Aydın, Konya, Adana, Edirne, Muğla, Sakarya gibi illerde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında artış gösterdi. Kiraların en çok artış gösterdiği iller ise Adana ve Tekirdağ oldu. Adana ve Tekirdağ’da kiralar son bir yılda yüzde 28, son bir ayda ise yüzde 2 artış gösterdi. Adana’da ortalama metrekare kira 11,81 TL, ortalama kira 1.311 TL. Tekirdağ’da ise ortalama metrekare kira 10,97 TL, ortalama kira 1.174 TL” dedi.

BAHÇELİ EVLERE TALEP ARTTI

Adana ve Tekirdağ’ı Samsun, Isparta ve İstanbul’un takip ettiğini ifade eden Öğüt “Isparta’da ortalama metrekare kira 12,37 TL, ortalama kira 990 TL, İstanbul’da ortalama metrekare kira 19,71 TL, ortalama kira 1.892 TL, Samsun’da ise ortalama metrekare kira 10,87 TL, ortalama kira 1.185 TL oldu. Evden çalışmanın da yaygınlaşması ile daha büyük, bahçeli ve balkonlu evlere olan talepler arttı. Kira fiyatları çok arttığı için öğrenciler taşınmayı erteledi” diye konuştu.

Kira zammı kanunen yüzde 15’i geçemez Kiraya zam yapmak isteyen, “aksi hâlde evimi boşalt” diyen ev sahipleri arttı. Ancak kanunen son 12 aylık TÜFE (bugünkü değerle yüzde 15) üzerinde artış hakkı bulunmuyor. 10 yıllık süre dolmadan da tahliye yapılamıyor.

Kiracı çok kiralık ev yok Türkiye genelinde artan talepler sebebiyle kiralık daireler karaborsaya düştü. Bursa'da da 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira kira vermeye razı olanlar bile kiralık ev bulmakta zorlanıyor.