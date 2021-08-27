Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte dolandırıcılar da sahneye çıktı. Kendilerine ait olmayan evleri, muadillerinin çok altında fiyatla ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor.

OLTAYA GELMEYİN

Fahiş kira artışını fırsat bilen kapora dolandırıcıların oltalama yöntemi ile tüketicileri ağına düşürdüğünü belirten Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük “Fiyatlar yükseldiği için güzel semtlerde özellikle bakımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir başka emlakçının portföyünde olan daireyi kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyorlar. Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan emin olsunlar” dedi.

‘ŞEHİR DIŞINDAYIM’ DİYE KANDIRIYORLAR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da yaşanan sorunun tüketici mağduriyetlerini artıracağına dikkati çekerek, ev kiralamak isteyen vatandaşları uyardı. Aşa, şunları söyledi: Bugünkü bu tablo, bazı dolandırıcı kesimlerin iştahını kabartıyor, sahte ilanlar çıkıyor ortaya. ‘Beşiktaş’ta 2 artı 1 ev 2 bin TL’ diye ilanlar koyuluyor. Orada bir ev 3 bin TL’den aşağı değil. Öyle bir ilanla karşılaştığı zaman vatandaşımız kesinlikle kimseye ödeme yapmasın. Sistem şu şekilde işliyor, genelde şehir dışında yaşadıklarını söylüyorlar ve kapora ya da peşin kira istiyorlar. Vatandaş buna inanıp da düşük fiyatlı ev tutacağım diye evdeki bulgurdan olmasın. Bu artış furyası dolandırıcıların önüne güzel bir imkân sağlıyor, vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerek. Emlakçı ile çalışacakları zaman da mutlaka Ticaret Bakanlığından alınmış Yetki Belgesi sorsunlar. Elinde çanta, kolunda ajanda olan herkesi emlakçı olarak muhatap almasınlar.

İstanbul'da kira fiyatlarında yüzde 290 artış! İstanbul'da son 1 yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışı son yıllarda zirveye fırladı. Ortalama metrekare fiyatında en yüksek mahalle artışı yüzde 290 oranında olması konut piyasasının ne durumda olduğunu özetler nitelikte.