Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda 100,1 olan endeks, ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu, 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Ekonomik güven endeksindeki artış; reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişten kaynaklandı.

TL DEĞER KAZANIYOR

Son dönemde finansal piyasalarda da Türk lirası varlıklar değer kazanıyor. Borsa 1.470 direncini aşmakta zorlansa da, 1.440 desteğinin üzerinde tutunuyor. Dolar da 8,50’nin altında seyrediyor. ÜNLÜ Menkul Değerler tarafından paylaşılan analizde “Delta varyantı ve Kâbil intihar saldırısı global risk iştahını azalttı. Ancak yurt dışı yerleşikler Borsa İstanbul’da geçen hafta 207 milyon dolar tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Ocak ayından bu yana haftalık en yüksek yabancı girişi yaşandı. Ağustosun ilk üç haftasında da yurt dışı yerleşiklerin toplam alımı 453 milyon dolara ulaştı. Yabancılar geçen haftayı 211 milyon dolarlık tahvil alımıyla da kapattı. 26 Mart haftasında 1,19 milyar dolar DİBS çıkışı yaşanmıştı, 1,15 milyar dolarlık kısmı geri dönmüş oldu. Bankaların sendikasyon yenilemeleri, özel şirketlerin başarılı tahvil ihraçları sonrasında, tahvil ve hisse senetlerine ilginin arttığını görüyoruz. FED’in varlık alımı azaltımına başlayacağı bir dönemde TL varlıklara ilginin artması, risklerin yanında uzun vadeli fırsatların da ön plana çıkacağını gösteriyor” denildi.

Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 oldu

Ekonomik güven endeksi 95,8 oldu Ekonomik güven endeksi, Şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 95,8 değerine düştü.