Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziranda Marmara Denizi’nde görülen müsilaja değinen Sagun “Alınan tedbirler ve yapılan temizleme çalışmalarının sonucunda denizlerimiz yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Bakanlığımızın balık popülasyonunu korumak için getirdiği dönemsel av yasakları ve pandemi sebebiyle avcılık istenildiği gibi gitmedi. O nedenle bu yıl balıkçılarımız umutlu. Denizlerimizde bol balık olacağının sinyalleri şimdiden gelmeye başladı. Özellikle hamsi ve çinekopta bolluk yaşanmasını bekliyoruz” dedi. Müsilajın ihracata da olumsuz etkisi olmayacağına değinen Sagun, Türkiye’nin ağırlıklı olarak çipura, levrek, alabalık, orkinos ve Karadeniz somunu ihraç ettiğini, bunların açık denizlerden, Ege ve Akdeniz’deki korunaklı çiftliklerden elde edildiğini söyledi.

Balıkçılar gün sayıyor! 'Vira Bismillah' demeye az kaldı ​Ülke genelinde av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olmasıyla birlikte denize açılmaya hazırlanan teknelerde son rötuşlar yapılıyor.

