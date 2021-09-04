Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyonda yükseliş eğilimi durdurulamıyor. Pandemide uygulanan düşük faizli tüketim kredileri, yükselen döviz kuru ve artan maliyetler, TÜFE’de artışı tetiklemeye devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25’e çıktı. Yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 45,52 oldu.

¥ Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu. Düşüş gösteren gruplar ise yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,77 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti.

¥ Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma izledi. Ağustosta 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar; yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 10,75 ile eğitim olarak belirlendi.

¥ Yİ-ÜFE tarafında ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ara malında yüzde 54,71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,49, enerjide yüzde 59,39, sermaye malında yüzde 27,48 artış yaşandı.

DÜŞÜŞ SON AYLARDA

Ekonomistler, ağustos ayında baz etkisi nedeniyle düşüş beklenen yıllık enflasyonun piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinde gıda ile güçlü turizm sezonu kaynaklı hizmet fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirtiyor. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, mobilya ve ÖTV indirimi nedeniyle araç satın alımı ve görsel-işitsel sistemler gibi gruplarda enflasyonun geçen yılın altında kaldığına işaret ederek “Gıda enflasyonunu hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda yukarı çekti. Kısa vadede tedarik zincirlerindeki aksamalar ve petrol-emtia fiyatlarının yüksekliğini korumasının olumsuz yansımaları devam etmektedir. Buna ek olarak, ekonomik aktivite ve iç talebin 3. çeyrekte de gücünü koruması, üretici fiyatlarında gözlenen artışın tüketiciye daha fazla yansıtılması olasılığını artırmaktadır. Kur sepetinin ise son iki ayda yüzde 5’in üzerinde gerilemesi ve yıllık değişiminin yüzde 13 civarına inmesi, çekirdek enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkide bulunacak. TL’de ani değer kaybının gözlenmediği durumda bile enflasyonun önümüzdeki iki aylık dönemde yüksek seyrini koruyacağını, düşüşün ise ancak son iki ayda görülebileceğini düşünüyoruz. Enflasyonun yılı, en iyi ihtimalle yüzde 17-18 aralığında bitirmesi beklenebilir” şeklinde konuştu.

İstanbul enflasyonu 27 ayın zirvesinde İstanbul'da enflasyon son 27 ayın zirvesini görerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı.

Yüzde 30 zam yapanlar enflasyonu yaktı! Şahap Kavcıoğlu piyasa davranışlarının bozulduğu, firmaların ürün fiyatlarına yüzde 30 zam yaptığı uyarısında bulunmuştu. Şirketler ve sektörler, tatil döneminde yükselen talebi de arkalarına alarak aylık maliyetlerinin üstünde fiyat artışlarına gitti. Nitekim son 18 yılın en yüksek temmuz enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 18,95 ile 26 ayın zirvesinde!..