Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli; doğal afetlerin dünya için giderek daha büyük bir tehdit hâline geldiğini, önleyici tedbirlerin yanı sıra sigorta sektörünü geliştirme çabalarının da hızlandığını söyledi. Benli “İstanbul’da yaşanan dolu yağışı ve depremler sonrasında bu yönde bir bilinç artışı gördük. Son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketleri sonrası da aynı bilincin oluşacağı beklenmekte. Ama asıl önemli olan bu bilincin kalıcı hâle gelmesi. Olaylar olduktan sonra sigortaya olan teveccüh, ilerleyen dönemlerde maalesef azalıyor” dedi. Son dönemde yaşanan sel ve yangınlara ilişkin bilgi veren Benli; Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve su baskını hasarlarına ilişkin 2 Eylül itibarıyla şirketlere ulaşan kesin ihbar sayılarının toplam 194’e ulaştığını, tutarın 35 milyon TL olduğunu kaydetti. Benli “Manavgat, Marmaris, Milas ve Bodrum’da yaşanan yangınlardan etkilenen bölgelerde ise 71 milyon TL tutarında tazminat dosyası açılmıştır. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel ve su baskını hasarlarına ilişkin şirketlere iletilen kesin ihbar sayısı 1.231’e, hasar tutarı ise 107 milyon TL’ye ulaştı. Henüz bildirilmeyen hasarlar var. Gelecek günlerde bu tutarlar artacak” dedi.

‘ZORUNLU’ SİGORTA GELİYOR

TSB Başkanı Benli, Türkiye’yi derinden üzen son felaketlerin ardından zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesinin gündemde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Bilindiği üzere DASK tarafından sunulan deprem sigortası, zorunlu bir sigorta ürünüdür. Zorunlu sigortalar, şirketlere poliçe düzenleme zorunluluğu, vatandaşlara ise poliçe yaptırma zorunluluğu getirmektedir. Bununla birlikte bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Diğer doğal afet türlerinin de ek teminatla zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ve bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımı düşünülüyor.

Sinop'ta yaşanan selin ardından deniz tekrar masmavi oldu Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden masmavi görünüme kavuştu.