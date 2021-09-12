Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulanan idari para cezası miktarı 20,9 milyon lira oldu. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Reklam Kuruluna yapılan başvuruların büyük bölümü; gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinde yoğunlaştı. Dezenfektan, maske, kolonya ve takviye edici gıda ürünleri de şikâyete en fazla konu olan ürün gruplarını oluşturdu. İlk sekiz ay itibarıyla bu sektörlerde 721 dosya görüşüldü. Sadece 34’ü mevzuata aykırı bulunmadı. Diğer dosyalara 15,5 milyon lira idari para ve durdurma cezaları uygulandı. Salgın sürecinde talebin arttığı bu sektörlere ilişkin yürütülen incelemeler devam ediyor.

Diğer taraftan ürünlerin gramaj, adet ve benzeri ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen; ambalajında renk, tasarım ve boyut olarak herhangi bir farklılaştırma yapmadan gizli zam uygulamalarına yönelik olarak da Ticaret İl Müdürlükleri tarafından denetimler yürütüldü. Bu kapsamda ülke çapında toplam 2 bin 44 iş yerinde, 18 bin 860 ürünün denetimi yapıldı. Yapılan tespitlere ilişkin inceleme ve karar süreci devam ediyor. Bu arada, bu yıl indirimli satışlarda yaşanan aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi için de yoğun faaliyet programı yürütülüyor. Bakanlık tarafından, Covid-19 sürecinde artan sosyal medya reklamları da göz önünde bulundurularak yayınlanan “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” kapsamında takipler sürdürülüyor.

Klima şikâyetleri dört kat arttı Yaz mevsimiyle birlikte yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları hız kazanırken, şikâyetler de arttı.