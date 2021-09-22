Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST dün başladı. Binlerce kişi İstanbul Atatürk Havalimanı’na akın etti. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, 72 paydaş kurumla 26 Eylül’e kadar düzenlenecek TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru olurken, festivale öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında dünyada ilk kez hem insansız hava araçları hem de insanlı hava araçları birlikte gösteri yapacak.

YERLİ ÜRÜNLER BOY GÖSTERDİ

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve akıllı insansız hava araçları Akıncı ve Aksungur, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve millî ürünlerin sergilendiği TEKNOFEST’te savunma sanayinin önemli firmalarının yanında millî teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla yerli ve millî yazılım geliştiren firmalar da yer aldı. Festival alanında arama motoru geliştiren şirketler ürün gelişimlerini paylaşacak. Oyun ve diğer alanlardaki yazılımlar konusunda da bilgi paylaşımı yapılacak. Türkiye’nin son yıllardaki en önemli projelerinden olan Türkiye’nin otomobili TOGG, festivalde yerini alırken, projeyle ilgili yeni gelişmeler ziyaretçilerle paylaşılacak. Türkiye’nin roket ve füze üretim merkezi Roketsan, çeşitli yarışmalarla gençleri ağırlayacak. Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba ‘Cezeri’ de katılımcılarla buluştu.

İHA MOTORU İLK KEZ SERGİLENDİ

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), insansız hava araçlarına (İHA) güç vermek için geliştirilen Türkiye’nin ilk turbodizel havacılık motoru PD170’ten 5 kilogram daha hafif ve 55 beygir daha güçlü PD222ST motorunu TEKNOFEST’te sergiledi.

SELÇUK BAYRAKTAR: TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞIYORUZ

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada “Türkiye’nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle, TEKNOFEST’te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz” diye konuştu. Yarışmalara 45 bin takımda 200 binden fazla öğrencinin başvurduğunu belirten Bayraktar, “İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde başvuru aldık. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemi işleyecek” dedi.

Teknofest 2021’in gözdesi Cezeri Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliğini taşıyan Cezeri, Teknofest 2021'de yoğun ilgi çekerek, alanın gözdelerinden biri oldu.

AZERBAYCAN’A DA TEKNOFEST

Bu yıl TEKNOFEST’e Azerbaycan’dan önceki yıllardan daha fazla katılım olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’da da 2022’de TEKNOFEST düzenleneceğini belirtti. Festivale Aziz Sancar’ın katılacağını bildiren Selçuk Bayraktar, “Nobel ödüllü, Anadolu’nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek” diye konuştu.

BOĞAZ'DA NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda uçuş gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağlıyor.



TEKNOFEST dünya markası oluyor Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün başladı.