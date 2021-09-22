Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Uluslararası dev organizasyonların adresi yeniden Türkiye oldu. Pandemi nedeniyle “online” tarafa dönen etkinlikler, 2022 yılı itibarıyla ülkemizde yeniden yapılmaya başlanacak. Türkiye, 2022 yılının sonuna kadar 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Etkinliklere 200 binin üzerinde turistin ve yabancı iş insanının geleceği tahmin ediliyor. Yalnızca 8-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Formula 1’in ülke ekonomine katkısı 100 milyon doları bulacak. Ayrıca 2022 yılı içinde 57. Avrupa Karate Şampiyonası ve Ampute Futbol Dünya Şampiyonası da Türkiye’de gerçekleşecek. Diğer kongre ve organizasyonlarla birlikte 200 milyon dolarlık bir ekonominin oluşması bekleniyor. Dünya çapında en fazla harcama yapan turist kategorisinde ‘kongre ve organizasyon’ turisti yer alıyor. Turizm sektörü açısından da bu gelişmeler büyük önem arz ediyor.

“POTANSİYELİMİZ BÜYÜK”

Dünya kongre turizminden Türkiye’nin ciddi pay aldığını söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç “2010-2019 yılları arasındaki dönemde İstanbul’da toplam 1.041 büyük ölçekli kongre yapıldı. Son 3 yılda, dünya şehirler sıralamasında 133’üncü sıradan 84’e ve en son 44’üncü sıraya yerleşen İstanbul’un bu alandaki potansiyeli çok büyük. İstanbul’un turizm üstünlüğünü pandemi döneminde diri tutacağız. Pandeminin etkilerinin azalmasına bağlı olarak başlayacak uluslararası fiziki kongre ve toplantılar için başvurularımızı bugünden yapıyoruz. 2021 yılı sonuna kadar İstanbul’da toplam 12 fiziki katılımlı ve 3 sanal uluslararası kongre ile 45 fiziki katılımlı ve 52 sanal ulusal kongre yapılmış olacak. 2022 sonuna kadar da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bu, kongre turizmi açısından olumlu bir tablo” dedi. Avdagiç ayrıca Formula 1’in dünya çapında büyük önem verilen bir organizasyon olduğunu da belirterek “Türkiye’nin imajı açısından çok kritik bir konu. Milyarlarca insan izliyor ve takip ediyor. İstanbul’da yapılması çok önemli” diye konuştu.

5 YILLIK TAKVİM HAZIR

Uluslararası kongre ve organizasyonların 5 yıllık takvimde rezerve edildiğini ifade eden Avdagiç şöyle devam etti: 2024’ten itibaren katılımcı sayısı 700 ile 3.500 arasında değişen, 4 uluslararası kongre ve toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirmek için adaylık çalışmalarına hız verdik. İstanbul olarak salgın sona erdiğinde başlayacak küresel kongre turizmi yarışına ilk 20’den girmek istiyoruz. 2024’te yapılacak Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi’ni İstanbul’a getirmek istiyoruz” diye konuştu.

100 MİLYON DOLARLIK YARIŞ

8-10 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Formula 1 yarışları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İntercity İstanbul Park’ta yapılacak 3 günlük yarışı tüm dünyadan 2 milyar kişinin televizyon başında izleyeceği tahmin ediliyor. Şimdiden bölgedeki tüm oteller doldu. Stadın toplam kapasitesi 220 bin kişi ancak pandemi nedeniyle bu yıl 100 bin kişi alınacak. Bu rakamın büyük çoğunluğunu turistler oluşturuyor. 10 ayrı jumbo jet ile Formula 1 otomobilleri getirilecek. Ayrıca araçların bakımlarının yapılması için 500 tır malzeme yola çıkacak. 10 takımdan 20 dünyaca ünlü pilot İstanbul’a gelecek. Takım ekipleri ile birlikte bu rakam 4 bini geçiyor. Tüm organizasyonun ülke ekonomisine 100 milyon dolarlık katkı sağlaması planlanıyor. İntercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber “Yarışı canlı izleyecek misafirlerimiz için tribünlerde bazı düzenleme ve onarımlar devam ediyor. Yarış gününe kadar bu eşsiz deneyimin keyfini en yüksekte yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Hem kurumsal şirketlerin toplu alımları hem Formula 1 severlerin alımları hem de yabancıların ciddi bir ilgisi mevcut” dedi.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ BAZI KONGRELER

¥ Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Kongresi (3-4 Kasım 2021-Konya)

¥ Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kong-resi (12-14 Kasım 2021-Ankara)

¥ Türkiye Un Sanayicileri 16. Uluslararası Kongresi (11-14 Kasım 2021-Antalya)

¥ Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (12-14 Kasım-İzmir)

¥ TÜRSAB Turizm Kongresi (19-21 Kasım 2021-Antalya)

¥ Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Kong-resi (2-3 Aralık 2021-Ankara)

¥ Uluslararası GAPS Kongresi (3-5 Aralık 2021-İstanbul)

¥ İstanbul İktisat Kongresi (9-11 Aralık-İstanbul)

¥ Türk Tarihi Kongresi (3-7 Ekim 2022-Ankara)

¥ International Conference Nuclear Energy (22-25 Mayıs 2022-Ankara)

¥ Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi (9-10 Haziran 2022-İstanbul)

¥ Eurasia Higher Education Summit (2-4 Mart 2022-İstanbul)

¥ Uluslararası Akıllı Şehirler Kongresi (2-3 Haziran 2022-İstanbul)

¥ Uluslararası Madencilik Kongresi (22-25 Mart 2022-Antalya)

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