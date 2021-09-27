Türkiye Gazetesi

Rus enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, bugün Macaristan ile 2036’a kadar doğalgaz sevkiyat anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Miller, söz konusu anlaşma sayesinde Rus gazının Macaristan’a 15 yıl boyunca sevk edileceğini söyledi. Miller “Yeni anlaşmanın önemli bir boyutu, tedarik yollarının çeşitlendirilmesidir. Macaristan, 1 Ekim’de Gazprom'un gazını TürkAkım ve Güneydoğu Avrupa’daki boru hatları üzerinden almaya başlayacak. Bu, büyük ölçüde Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’ın ulusal gaz iletim sistemlerini geliştirmeleri sayesinde mümkün olmuştur” dedi.

UKRAYNA'DAN TEPKİ

Gazprom ile Macaristan merkezli MVM şirketi arasında bugün imzalanan anlaşmaya göre Rus şirketi Macaristan’a 15 yıl boyunca yılda 4,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç edecek. Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi şirketinin üst yöneticisi Sergey Makogon, anlaşmaya tepki göstererek “Rusya ile Ukrayna arasında devam eden Avrupa’ya gaz sevkiyatına yönelik anlaşmaya rağmen, bugünkü anlaşmayla Ukrayna üzerinden Macaristan’a gaz sevkiyatının önemli ölçüde azalmasını veya tamamen durdurulacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi 2024’te sona erecek.



Gazprom açıkladı: Türkiye’ye doğal gaz tedariki 11,5 kat arttı Gazprom’un, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupalı alıcılarına yönelik doğal gaz tedariki, 1 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında önemli ölçüde artış gösterirken, Mart ayının ilk yarısında Türkiye’ye doğal gaz arzının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,5 kat arttığı belirtildi.



Rus devi Gazprom'dan bir ilk! Türkiye'ye spot gaz ithalatı yapacak Türkiye'ye bugüne kadar uzun dönemli ve petrole endeksli kontratlar üzerinden doğal gaz satan Rus enerji şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirmek üzere elektronik platformda ihale düzenledi.