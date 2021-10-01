Türkiye Gazetesi

Kocaeli Bilişim Vadisi’nde faaliyete başlayan Ekol 42 okulunun açılışında konuşan Bakan Varank, eğitimci olmadan yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takım hâlinde çözme yönteminin benimsediğine işaret ederek, “Buraya dâhil olabilmek için hiçbir yazılım bilgisi bilmenize gerek yok. Üniversite mezunu olmanıza gerek yok. Bir yetenek testi yapılıyor, testi başarıyla geçerseniz sizi programımıza dâhil ediyoruz. Ekol 42’nin en önemli özelliği hiçbir yazılımcı bilgisi olmayan gençleri yazılımcı olarak mezun etmesi ve buradan mezun olanların yüzde 100’ünün iş bulabilmesi. Buranın mezunları dünyanın en büyük şirketlerinde yazılımcı olarak çalışabiliyorlar” dedi.

Yazılım okulu Ekol 42'nin mezunları büyük şirketlerde iş imkanı yakalıyor

Bilişim 500'de birincilik değişmedi Turkcell Global Bilgi Türkiye’nin önemli bilişim şirketlerinin yer aldığı, ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda bu yıl da satış gelirlerine göre kendi kategorisinde birinci seçildi.