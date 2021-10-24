Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Petrol fiyatları eylül başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde artarak 85 doları geçerken, Merkez Bankasının faiz kararları sonrası dolarda yaşanan sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Akaryakıtta devletin ÖTV almayarak sağladığı desteğin de sonuna gelinirken, pompaya yansıyan her zam taşıma maliyetlerinin artmasına, dolayısıyla ürünlerin zamlanmasına yol açıyor. Döviz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşıma maliyetlerine minimum yansıması için sektör temsilcileri devletten vergi ve bir takım destekler bekleniyor.

ÖTV VE KDV KALDIRILSIN

Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Yusuf Dağcı, Brent Petrol fiyatındaki artışın bilincinde olduklarını ifade ederek “3-4 ay önce bunun olacağını tahmin ediyordum. Nakliye fiyatlarının artacağını Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Maliye Bakanı’mıza bir yazı ile ilettim. Çözüm olarak ticari araçlarda ÖTV’nin kalkması, KDV’nin sıfırlanması şeklinde bir çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Antalya’dan gelen domates, Adana’dan gelen karpuz, Malatya’dan gelen kayısı, Rize’den gelen çayın ve eşya fiyatlarının, navlun fiyatları artacağı için artacağını belirtmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Maliye Bakanı’mıza bu konuyu iletmiştim. Ama bir sonuç çıkmadı. Bana bir geri dönüş olmadı” dedi.

GİDERLER 2 AYDA %30-40 ARTTI

“Maalesef bugün, tüm fiyat artışının sıkıntısını halkımızla birlikte çekiyoruz” diyen Yusuf Dağcı, şöyle konuştu: Son iki ayda nakliye giderleri yüzde 30-40 arttı. Brent petrol fiyatı yükseliyor. Yine bir öngörüde bulunmak istiyorum. Bu sıkıntı 2022’nin ortasına kadar sürecektir. Çözüm için ÖTV ve KDV düzenlemesi yapılmasının enflasyonun azalmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Birçok sektöre ekonomik anlamda destek sağlandığı hâlde nakliyeci kardeşlerime gerekli maddi destekler yapılmadığı gibi pandemi döneminde zararına da olsa ‘ekonomi durmasın’ diye kontak kapatmadık. Ama bize kimse teşekkür etmedi. Bu sıkıntıların daha fazla artmaması için nakliyeci kardeşlerime devletin artık bir el atıp müdahale etmesini bekliyorum. ÖTV, KDV ve sektörel teşvik verilmesini istiyoruz. Böylece fiyatlar düşer enflasyon azalır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken

KÖPRÜ ÜCRETLERİ ALINMASIN

Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, dövizdeki artış sonrası fiyatların da yükseldiğini, şekere gelen 5 kuruş zammın unlu mamullere 5 lira olarak yansıdığını, bunun önüne geçmek için ticari araçlara destek sağlanması gerektiğini kaydetti. Nakliye yapan araçlara ÖTV ve KDV desteği talep eden Palandöken, KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi önerisinde bulundu. Taşımacılık yapan araçlara yönelik parça, lastik desteği de verilebileceğini ifade eden Bendevi Palandöken “Ticari araçlar için köprü ücretlerinin kalkması gerekiyor. Otoban kullanımında da yüzde 50 indirim sağlanmalı. En azından zam bahanesi ortadan kalkar” diye konuştu.

İkinci el cep telefonlarında KDV indirimi fiyatlara yansıyacak Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Düşüşün fiyatlara yansıyacağı bildirildi.

Yüzde 1 KDV ile alıp 8’le satmayalım Ankara Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan, yüzde 1 KDV ile alınan ürünlerin yüzde 8 KDV ile satıldığını belirterek “Sebze ve meyveler, kırmızı ve beyaz etler, baklagiller, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri yüzde 1 KDV’yle alınıyor. Üzerine kârdan sonra yüzde 7 KDV koyuyoruz. Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılmalı. Böyle yaparsak, bu tür ürünleri daha ucuza satma şansı yakalayacağız” dedi.