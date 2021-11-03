Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gübre ve tohum desteğinin ardından çiftçiye bir müjde daha geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tarımsal sulama abonelerinin faturalarından yüzde 2’lik TRT payının kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yapıldığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe sunumunu yaptıktan sonra soruları cevaplayan Dönmez “Meclis grubumuza gönderdik. Biliyorsunuz daha önce sanayi abonelerinden bu kaldırılmıştı. Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul, daha rasyonel bir noktaya gelecek olması” ifadelerini kullandı.

SOSYAL TARİFE GÜNDEMİMİZDE

Muhalefetin “kara kış fonu” önerisi olduğunu hatırlatan Dönmez “Bizim de kademeli tarife, sosyal tarife gibi konular gündemimizde. Bunlar için yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bugün bir başlangıç yaptık. Sanayide doğalgaz tarifelerinde bahsettiğim gerekçelerle artış olmak zorunda kaldık. İki kademeli tarifeye aslında bir geçiş oldu. Burada şunu arzu ediyoruz: Bir, daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. İki, kontratların üstünde gelen ve bizim yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldığımız bu maliyeti sanayiciye bir miktar yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Karadeniz’deki doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Dönmez, bölgede 7’nci sondajın devam ettiğini ifade etti. Filyos’un bölgede ciddi bir petrol, doğalgaz teknik servis ve lojistik merkezi adayı olduğunu belirten Dönmez; Romanya, Bulgaristan ve diğer komşu ülkelerden de “Bu sondajların ve sismik araştırmaların hizmet satışını yapar mısınız?” şeklinde istek ve teklifler geldiğini söyledi. Dönmez, zaman zaman bu teklifleri değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

KALICI YAZ SAATİYLE 3,97 MİLYAR TASARRUF

Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin de bilgi veren Dönmez “Uygulamanın başlamasından bu yana yaklaşık 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf ettik. Bu tasarrufun parasal karşılığı, tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira. Üç zamanlı tarife alırsak 5,94 milyar lirayı buluyor. Ayrıca bununla birlikte AB Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021’de tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup üye ülkeler kararlarını kendileri alacak” dedi.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Azerbaycan ile el sıkıştık Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petroller ve BOTAŞ'ın satışı, doğal gaz tedariği konularında önemli açıklamalar yaptı.

Sanayicinin doğalgazına yüzde 48 zam Sanayide kullanılan doğalgaza ekim ayında gelen yüzde 15’lik zammın ardından yüzde 50’ye yakın bir zam daha geldi. Meslek fiyatlarında değişiklik olmazken, yeni fiyatlar kasım ayı itibarıyla geçerli olacak.