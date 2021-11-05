Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri zarar ederken, ülkemizin dünya markası ve bayrak taşıyıcısı unvanını taşıyan Türk Hava Yolları (THY), üçüncü çeyreği 722 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 735 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Global salgının bütün dünyayı evlere kapattığı bir döneme, en büyük yarayı alan turizm sektörüyle birlikte ‘uçmayan uçaklarıyla’ yakalanan Türk Hava Yolları, operasyonel başarıyla geçirdiği bu zorlu süreçte, en iyi rakamların görüldüğü 2019 seviyelerine yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.

DEVLER ZARARDA

Şirketin zirve yılı olan 2019’da 4,5 milyar TL kâr eden, pandemi senesi olan 2020’yi 5,5 milyar TL zararla kapatan THY’nin Genel Müdürü İlker Aycı, 735 milyon dolarlık net kârda, servisten yer hizmetlerine, uçuş ekibinden güvenlik çalışanlarına kadar herkesin katkısı olduğunu söyledi. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ülkenin çalışmasıyla bu başarının geldiğini anlatan İlker Aycı, Almanya’nın hava yolu şirketi olan Lufthansa’nın 2,4 milyar, dünyanın en büyük pazarı ABD’nin hava yolu şirketi United Airlines’ın 1,3 milyar dolar, Air France’ın 3,8 milyar dolar zarar ettiğini hatırlattı.



THY Genel Müdürü İlker Aycı, 735 milyon dolarlık net kâr için tüm çalışanlara teşekkür etti

OKULLARDA DERS OLACAK

Dev şirketlerin zarar ettiği bu dönemde THY’nin gerçekleştirdiği dönüşün okullarda ders olarak okutulacak kadar önemli bu süreçte yaşananların her birinin birer film senaryosu gibi olduğunu dile getiren İlker Aycı “Son dönemde Amerika’nın çok önemli bir üniversitesinden bu başarının sırlarını anlatmamız için davet aldık” ifadesini kullandı. Pandemi sürecinde uçaklar yerde beklerken kargoya ağırlık verdiklerini, 10 yolcu bilet aldığında dahi uçuşu iptal etmeyip, uçağın kapasitesinin kargo ile doldurulduğunu söyleyen Aycı, bu dönemde büyük fedakârlığını esirgemeyen çalışanlarının, eksiltmek zorunda kaldıkları ücretlerinin de eski hâline getirildiğini, yeni sözleşme döneminde bunun üzerine çıkacaklarını söyledi. Rakamları ifade etmenin kolay, onu sağlamanın büyük özveriyle dolu bir süreç olduğunu ifade eden Aycı, bütün hava yolları küçülüp içine kapanırken, kendilerinin Amerika’da yeni noktalara uçuş başlattıklarını, Angola, Kazakistan, Seatle, Detroit, Dallas, New Jercey gibi noktaları ağlarına kattıklarını, bu hatlarda geniş gövdeli ve uzun menzilli uçak varlığının katkısını gördüklerini kaydetti.

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇIKIŞ RAMPAMIZ OLDU

Büyük eleştirilerle karşılaşan İstanbul Havalimanı’na taşınmanın büyük bir serüven olduğunu, bunu büyük başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen İlker Aycı “Dünyanın en yoğun havalimanı oldu. Muhteşem hizmet yaptı. Avrupa’nın zirvesine çıktı. Biz çıtayı her geçen gün yükseltiyoruz, nereye çıkabiliriz diye bakıyoruz. İstanbul Havalimanı zirveye tırmanıp 30’un üzerinde ödüle layık görülürken, bizim hızlı çıkışımızda da en büyük katkıyı yaptı” ifadesini kullandı.



THY Genel Müdürü Aycı, 30'un üzerinde ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı'nın çıkışlarında büyük katkı sağladığını söyledi

KARGODA YÜZDE 132 ARTIŞ

Pandemide aşısı olmayan, salgından kırılan ülkelere gitmekten imtina etmeyen THY personelinin büyük işler başardığını anlatan Aycı “1,5 milyon ton kargoyu 250’nin üzerinde noktaya ulaştırdık. İhracatta kilogram başına 50-55 dolarlık gelire aracılık ettik. Dünyanın birçok ülkesi arasında yolcu ve tıbbi malzeme taşıdık, insani yardımları bedelsiz ulaştırdık. Turkish Cargo, yolcu uçaklarını dahi kargoya yönlendirip büyüdü. Dünyanın en büyük 4. hava kargo şirketi oldu” diye konuştu.

TÜRK DİZİLERİ UÇAKTA

Türkiye’nin uçuş yaptığı birçok ülkede büyük ilgi gören Türk dizilerinin uçaklarda izlenebildiğini, Türk tiyatrosu örneklerini göklere taşıdıklarını söyleyen İlker Aycı, uçak içi eğlenceye her geçen gün yenilerini eklediklerini söyledi. Aycı ayrıca ikram şirketi Do&Co ile yeni dönemi planladıklarını, uçuşların yüzde 80’inde ikrama başladıklarını, yurt içinde soğuk sandviç ile başlattıkları ikramları genişleterek sürdüreceklerini ifade etti.

RAKAMLARLA THY

¥ Yılın üçüncü çeyreğinde 735 milyon dolar net kâr etti.

¥ 2021 üçüncü çeyrekte toplam gelirler 3,4 milyar dolar ile 2019’un aynı döneminin yüzde 85’ine ulaştı.

¥ Toplam gelirlerin yüzde 28’ini oluşturan kargo gelirleri 2019’a göre yüzde 132 artış gösterdi.

¥ Yolcu kapasitesi 2019’un aynı döneminin yüzde 81’ine ulaştı, iç hatlarda yüzde 82,4, dış hatlarda yüzde 69,6 doluluk ile 16,5 milyon yolcu taşındı.

¥ Dünyanın en genç filoları arasında olan THY filosunda 243’ü dar, 105’i geniş gövde ve 24’ü kargo uçağı olmak üzere 372 uçak bulunuyor.

¥ THY, salgın döneminde hiçbir çalışanı ile yollarını ayırmadı, 60 bin kişiye istihdam sağlamaya devam etti, çalışanlarına enf-lasyon fark ödemesini ihmal etmedi.

¥ THY, günlük 1.175 seferle Avrupa’nın en fazla uçuş yapan havalimanı oldu. İlk sırada 2 bin 309 günlük uçuşla Ryanair yer aldı.

THY Kargo kanser hastalarına umut oluyor Dünyanın en güçlü taşımacılık uçuş ağına sahip THY Kargo, bu gücüyle Türkiye’nin ilaç ihracatına da katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, 25 yılı aşkın süredir beş kıtada 50’den fazla ülkeye, Türkiye’nin ilaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarını gerçekleştiriyor.

THY'de yurt içi uçuşlarında ikram servisi yeniden başladı Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle yurt içi uçuşlarında ikramları kaldıran Türk Hava Yolları yaptığı açıklama ile ikram servisinin geri geldiğini duyurdu.