Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatına yönelik düzenlemelere ilişkin soruları cevapladı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını bildirdi.



"KARAR AŞAMASINA GELİNCE PAYLAŞIRIZ"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Bilgin, “Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız” dedi.



Bu konuların detaylarının henüz kendi bakanlıklarında çalışma aşamasında olduğunu belirten Bilgin, “Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz” açıklamasında bulundu.



"ALTERNATİF VERGİ MODELLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"



Bakan Bilgin, 3’lü Danışma Kurulunun toplanması talimatını verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti.

Asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirten Bilgin, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenlerin, profesyonel yöneticilerin, çalışan işçilerin ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını bildiren Bilgin, “Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak, Anket çalışması ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek grubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var” diye konuştu.



Bakan Bilgin, muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine, “Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem asgari ücret Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masadaki konular Erdoğan-Biden görüşmesi ve asgari ücret olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. ''Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak'' diyen Erdoğan, mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak üstleneceklerini söyledi. Son sınıfa kalfa olarak devam eden öğrenciler de, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.

Memurlar merakla bekliyordu: Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge konusuna değinerek, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyledi.