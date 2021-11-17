Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli gelişmelerle yönelik açıklamalarda bulundu. Faiz ve enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi.

"FAİZ BELASINI MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ"

"Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.

Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır.

Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helalleş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

Faiz indirimi ekonomiye can verecek Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrası kamu bankaları, kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptı. Ekonomiyi hareketlendirecek bu adım, çarkların daha hızlı dönmesini ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini sağlayacak.