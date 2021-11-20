Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

İŞKUR, istihdamı artırmaya ve işten çıkarmaları zorlaştırmaya yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde 3, 6 ve 9 aylık şeklindeki mecburi çalışma süreleri iki katına çıkarıldı. Artık işveren, işçiyi, 3 aylık talep etmişse 6 ay, 6 aylık talep etmişse 12 ay ve 9 aylık talep etmişse 18 ay çalıştırmak zorunda. Böylelikle, işten çıkarmaların zorlaştırılması hedefleniyor. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna sunum yapan İŞKUR Genel Müdür Vekili Oğuz Kağan Güldoğan “İşverenler talep ettikleri elemanların en az yüzde 50’siyle devam etmek zorunda. Mecburi çalıştırma sürelerinde uygulama değişikliğine gittik. Daha bir haftalık bir uygulama. Bundan sonra işten çıkarmalar daha zor olacak” dedi.



İŞKUR, 2022 yılında kadın istihdamının artmasına yönelik çalışmasını artıracak

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Kadınların istihdamının artırılmasına yönelik de yeni çalışmalar başlatan İŞKUR, önümüzdeki yıl şirketler, iller ve bölgeler bazında projeler gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak Güldoğan “2022 yılında daha etkin bir İŞKUR’u sahada göreceğiz. Yeni faaliyetleri göreceğiz, çalışmalarımız var. İŞKUR olarak yerelde bire bir sahada olacağız. Genel uygulamalardan daha çok bireysel, yani iller ve bölgeler bazında çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

KOSGEB’TEN E-TİCARET ÇALIŞMASI

Kadın istihdamını ve girişimciliği artırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran KOSGEB Genel Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan da bugüne kadar 7 bin 435 kadın girişimciye 370 milyon TL’lik kredi hacmi sağlandığını bildirdi. Erdoğan “2012 ’den bu yana 3,9 milyar TL Girişimcilik Destek Programı’nda destek ödemesi yapılmıştır. Bunun 1,65 milyar TL’si kadın girişimcidir ve oranı yüzde 42’dir. Yine, işletme sayısı olarak baktığımızda 124 bin işletme Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanmıştır, bunun da 53 bini kadın girişimcidir” açıklamasını yaptı. e-Ticaret ile ilgili eğitimlerin olduğunu aktaran Erdoğan, önümüzdeki dönemde ihracata yönelik hazırlıkların olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: Yurt dışı pazar desteğimiz daha yeni. Geçtiğimiz yıl faaliyete soktuk. Onun içerisinde, e-Ticaret’e nasıl daha fazla ağırlık veririz noktasında da çalışmalarımız sürüyor.

İstihdam garantili yazılım seferberliği Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ projesi ile üniversite mezunlarına yüksekokul seviyesinde yazılım eğitimleri verilecek

Kadın istihdamı için 3 yeni proje Bakanlığın AB ve BM desteğiyle hayata geçireceği üç projeyle kayıtlı kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Kadın girişimcilere kadın istihdamı için yüzde 65 destek verilecek. Geleceğin işleri için 7 milyon avro dağıtılacak. 18-29 yaş aralığındaki eğitimde veya istihdamda yer almayan kadınlar da istihdama dâhil edilecek