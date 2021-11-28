Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İSTANBUL

Koronavirüs pandemisi boyut değiştirerek devam ederken, arz-talep dengesizlikleri sebebiyle akaryakıt fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Birçok ülke acil durum tedbirleri açıklamaya başladı. Alman sürücüler, ülkede fiyatların en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından çareyi, daha ucuz fiyat uygulayan komşu ülke Çekya’da buldu. İstasyonlarda özellikle hafta sonları uzun kuyruklar oluşuyor. Almanya’nın Dresden şehrinde bir litre benzin 1,69 avroya satılırken, yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Chlumec kasabasında aynı benzin 1,41 avro... ABD’de benzin fiyatı son 1 yılda yüzde 64 oranında zamlandı. Biden yönetimi, suçu petrol şirketlerine attı. Bunun üzerine geçen ay 50 milyon varil petrol rezervi vatandaşların kullanımına açıldı.



İngiltere’de akaryakıt krizi aylardır çözülemedi

Krizin üstesinden gelmek için petrol şirketlerine savaş açan Biden; petrol rezervlerinin halka arzı konusunda Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’yi desteğe çağırdı. Fransa’da depo doldurma maliyeti rekor kırdı. Benzinin litre fiyatı 1,70 avro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede bir yıl içinde akaryakıt fiyatları yüzde 35 oranında zamlandı. Fransız gazeteleri “Ucuz akaryakıt nereden alınır” haberleri yayınlamaya başladı. Le Parisien gazetesi, benzin ve dizelin bölge bölge en uygun hangi üç istasyonlardan alınabileceğini detaylı şekilde okuyucularıyla paylaştı. İngiltere’de de tedarik sorunları akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden oldu. Sosyal medyada bu durumla dalga geçiliyor. İngiliz hükûmeti krizi sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelini görevlendirdi. Ordu, benzin istasyonlarında yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

TÜRKİYE’DE TEĞET GEÇTİ

Akaryakıt krizi Türkiye’de ise derinden hissedilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt vergisinden feragat edildiğini ve fiyatların belli bir seviyede tutulduğunu belirterek “Eşel mobil sistemi ile 60 milyar lirayı bulan bir fedakârlık yaptık. Küresel yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek, 17 milyar liralık bir sübvansiyon uyguladık. Böylece 2021 için vatandaşlarımızın cebinden 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1.500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk” açıklamasında bulundu.

Ülke Benzin Mazot

Almanya 1,69 1,51

Fransa 1,68 1,56

ABD 0,89 0,85

İngiltere 1,74 1,78

İtalya 1,73 1,59

İspanya 1,48 1,35

Hollanda 1,99 1,62

Benzin, motorin ve LPG'ye zam bekleniyor Dolar kurundaki yükselişin devam etmesinin ardından benzin, motorin ve LPG'ye bu geceyarısı zam yapılması öngörülüyor.

İngiltere'de akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor İngiltere’de hükümetinde ordu akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtmaya başlamasına rağmen ülkede akaryakıt tedrik sıkıntısı devam ediyor.