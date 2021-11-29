Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni varyantı olan omicron varyantı omicron kripto paraların gerilemesine neden olmuştu. Küresel piyasalarından varyanttan etkilenerek alarm vermesi, kripto paraların kan kaybetmesine neden olsa da düşüş ardından Bitcoin, haftaya toparlanarak başladı.

BITCOIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

En büyük Kripto Para Birimi Bitcoin yüzde 5,6 oranında yükselerek 57 bin 800 seviyesini gördü. Ethereum da toplanarak 4 bin 336 dolara çıktı. Ethereum 10 Kasım'da 4 bin 878 dolarla rekor kırmıştı. 3. sıradaki Binance Coin de yüzde 4,1 büyüme kaydetti ve 610 dolarla haftaya başladı.

DİĞER COINLER YÜKSELİŞTEN ETKİLENDİ

Tether 1 dolardan haftaya başlarken, 5. sıradaki Solana 205 dolar seviyesine yükseldi. 6. sırada yer alan Cardano yüzde 5,4'lük yükselişle 1,58 doları görürken, XRP haftayı 0,990966 dolardan açtı.

Polkadot'un 35 dolardan başladığı haftada en çok merak edilen coinlerden Dogecoin 0,206533 dolarla ve Shiba ise 0,00003908 dolar seviyesinden açılış yaptı.

GÖZLER FED BAŞKANINA ÇEVRİLDİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Kasım`da Senato Bankacılık Komitesi önünde, Koronavirüs Yardım, Rahatlatma ve Ekonomik Güvenlik Yasası'nın (CARES) uygulanmasında gelinen nokta konularında konuşma yapacaklar. Yellen ve Powell'ın kripto paralar hakkında yapacağı yorumlar fiyatı etkileyebilir.

ABD Menkul Kuymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler da 1 Aralık tarihinde Dijital Varlıklar Uyumluluk ve Piyasa Entegrasyonu (DACOM) Zirvesi’ne katılacak. Gensler'ın kripto paralar hakkında yapacağı açıklamalar merak konusu.

İsveç Merkez Bankası Riksbank’ın başkanı Cecilia Skingsley de, ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley’nin merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) konusunda düzenlediği bir toplantıya katılacak. Skingsley, 2018’de “Bitcoin bir varlık olabilir ama ona ‘para’ demeyin” açıklamasında bulunmuştu.

Bitcoin’de sert düşüş: Süper varyant piyasaları alt üst etti Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı kripto para piyasasını da etkiledi. ‘Süper varyant’ olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı hakkında çıkan haberlerin ardından Bitcoin, piyasaların genelinde yaşanan satışlarla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına geriledi. Yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, 59 bin ve 54 bin dolar arasında dalgalanırken, Ethereum ise 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

El Salvador Bitcoin şehri kuruyor: 300 bin Bitcoin’e mal olacak Dünyada kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.

Bitcoin 120 teravat elektrik tüketimiyle eleştirilerin hedefinde: Kripto para birimi Bitcoin, yıllık 120 teravat elektrik tüketiyor. Bitcoin tükettiği elektrikle Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 41’i oranında enerji harcamış oluyor. Ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığı zaman ise Bitcoin, tüm ülkeler arasında 32’inci sırada yer alıyor.