Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Döviz kurundaki artışla birlikte artık ucuz konut hayal. Konut üretiminde maliyet artışları çözülemezse gelecek yıl fiyatların yüzde 50-60 daha pahalı olacağını ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, devlet mülkiyetindeki arazilerin daha düşük fiyatlara inşaat sektörüne verilmesi önerisinde bulundu.

YÜZDE 100’ÜN ALTINDA ARTIŞ YOK

İnşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığına dikkat çeken Eren, konut üreticisi müteahhitlerin maliyetleri fiyatlarına yansıtmak veya kârlarından fedakârlık ederek satabilecekleri konut fiyatları oluşturmak konusunda ikilemde olduklarını söyledi. Müteahhitlerin konut fiyatlarını maliyetler oranında yükselttiğinde, vatandaşın alım potansiyelinin düştüğünü belirten Eren “Bu zorluk, geçtiğimiz yıldan bu yana işleri yavaşlatmak ve yeni projelere başlayamamak şeklinde bir sorun hâline gelmiş durumda. Yeni konut veya uygun maliyetli konutlar pazara verilemediği için konut fiyatlarının hem alış hem de kiralama fiyatları spekülasyon seviyesinde, toplumu rahatsız eden boyutlara gelmiş durumda” diye konuştu.

KAMU MÜTEAHHİTLERİNE TASFİYE VE DEVİR HAKKI TANINMALI

Kamuya iş yapan müteahhitlerinin durumunun, konut yapan müteahhitlere göre daha sıkıntılı olduğunu dile getiren Eren “Yeni aldığı ihalenin inşaatı pandemi döneminde başlamış olan müteahhidin maliyeti, ortalama yüzde 125 oranında artarken, şu anda devletin İhale Yasası çerçevesinde uyguladığı fiyat farkı yüzde 50-54 arasında. ÜFE’nin genel artışı da yüzde 67” diye konuştu. Eren, maliyetlere çözüm için kamu projelerinde müteahhitlik firmalarına ilave fiyat farkı ödenmesi gerektiğini ve şartsız tasfiye veya devir hakkı tanınması ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

ARSA MALİYETLERİ İNŞAAT MALİYETLERİNDEN YÜKSEK

Eren ucuz konut için şu teklifte bulundu: Devletin pazara ucuz konut verilebilmesi konusunda sağlayacağı en büyük destek, devletin mülkiyetindeki arazileri arsa hâlinde daha ucuz fiyatlarla inşaat sektörüne vermekten geçer. Maalesef büyük şehirlerimizde arsa maliyetleri, inşaat yapım maliyetlerinden daha yüksek. Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır.

YURT DIŞINDA HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK İŞ

Yurt dışı yatırımlarıyla ilgili de konuşan TMB Başkanı Erdal Eren “2021 yılı için 20 milyar dolarlık yeni proje hedefimizi bu yıl 10 ayda gerçekleştirdik. Kasım 2021 sonu itibarıyla 11 ayda yurt dışında 20,7 milyar dolarlık yeni iş üstlendik. Orta vadede gözümüzü yılda 50 milyar dolarlık yeni iş almaya dikmiş durumdayız. Ana hedefimiz de Türk müteahhitlerinin, dünya inşaat sektöründe yıllık 100 milyar dolarlık yeni iş üstlenmeleri. Bunu hak edecek potansiyelimiz var” diye konuştu. Müteahhitlik yapmaya ilişkin herhangi bir standart olmadığını ifade eden Eren, yurt dışında bu durumun sorunlar çıkarabildiğini anlattı. Eren “Herkesin müteahhit olarak Türkiye’den gidip yurt dışındaki bazı projelere talip olmasının önünü kesecek bir akreditasyon sistemi kurulmasını öneriyoruz. Türk müteahhitliği bir marka hâline geldi, bu markayı korumamız lazım” açıklamasını yaptı.

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