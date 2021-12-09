Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL

'Dijital Benim İşim' projesi kapsamında bir yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Projeyle kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık oranı yüzde 24, dijital pazarlama bilgisi ise yüzde 29 arttı. Bu süreçte 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, 3.700’den fazla kurs programı ile yaygın eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirterek “Proje kapsamında Dijital Okuryazarlık eğitimlerimiz ile kadınlara temel bilgisayar becerilerini öğretirken, Dijital Pazarlama eğitimlerimiz ile de dijital alanda mesleki gelişimlerine katkı sağladık. Projemizin yeni döneminde 20 ilimizde daha fazla kadın kursiyere eğitim sağlamak ve istihdama katılımlarını teşvik etmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

43 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şunları söyledi: Amacımız, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dâhil olmalarını sağlamak. Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdiğimiz bu projeyle toplam 5 bini aşkın kadına ulaştık. Eğitimlerden mezun olan 43 kadın kursiyerimizi Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam ettik. Projemizin yeni döneminde il sayımızı 13’ten 20’ye çıkarıyoruz. Hedefimiz 12 bin kadına ulaşmak.

Vodafone KOBİ'leri geleceğe hazırlıyor: İşletmelere dijital destek Vodafone, e-Ticaret hizmeti kapsamında KOBİ’lere ödeme sistemleri, kargo takibi ve pazar yeri entegrasyonu desteği verirken, IoT çözümleri ile tarım, sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde dijital dönüşüme öncülük ediyor.