Türkiye Gazetesi

Şekeroğlu, pandemi döneminde zeytinyağına ilginin arttığını belirterek “Bu da fırsatçılara bir ortam oluşturuyor. Bugün zeytinyağı fiyatları 50 liradan başlayıp 300 liraya kadar ulaşıyor. Fırsatçıların oyunuyla zeytinyağı olmayan farklı bitkisel yağlara çeşitli ilaveler katarak zeytinyağıymış gibi insanları kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle sosyal medyada bu tür yağların satışı çok fazla. Diğer bitkisel yağlar fiyatına zeytinyağı satılıyor” diye konuştu. Fırsatçılara karşı denetimlerin sürdürdüğünü dile getiren Şekeroğlu, şunları kaydetti: İyi bir zeytinyağı rengi ve aromasıyla kendini belli eder. Zeytinyağını içtiğinizde boğazınızda hafif bir yakıcılık ortaya çıkıyor ve yaklaşık bir dakika içerisinde o acılık gidiyor. Bunu bilmek oldukça zor. Bunun için özellikle bildiğimiz, tanıdığımız yerlerden, doğrudan üreticiden zeytinyağını almak ve markalaşmış etiketli ürünleri almak gerekiyor. Yağ alırken ucuz ve bilmediğiniz yerlerden zeytinyağı almayınız.

Sızma zeytinyağında toksin iddiası, Balıkesir’de zeytincileri kızdırdı Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sızma zeytinyağında toksin olabileceği iddiası zeytin üreticilerinin tepkisine neden oldu. Rafinasyon işlemi görmeden ’hakiki zeytinyağı’ diye piyasaya sürülen sızma zeytinyağlarında Okratoksin tespit edildi iddiası zeytin üreticilerini üzdü.

Milâs’ın zeytinyağına AB tescili Türk Patent ve Marka Kurumundan 2016 yılında "coğrafi işaret tescili" alan Milâs zeytinyağı, AB tarafından da tescil edildi.