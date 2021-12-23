Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL

Kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek, TL’de istikrarı sağlamak amacıyla getirilen ekonomik tedbirler meyvesini veriyor. Pazartesi akşamı 18,35 TL ile zirve yapan dolar, dün 13 TL’nin altında kalarak sakinleşti. Piyasalara güven geldi, öngörülebilirlik arttı. Bunun üzerine her alanda indirim beklentisi oluştu. Gözler etiketlere çevrildi. Ancak marketlerde hâlâ hissedilir bir düşüş görülmedi. Hatta sahte indirim ihbarları patladı!

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fırsatçılar, dolar kurunun görmediği seviyesine göre fiyat belirlerken aceleci davranıyordu. Vurguncular fiyatı artırdı ve kârına kâr kattı. Döviz düştü ama aynı telaşı göremiyoruz. Mesela 32’li tuvalet kâğıdını 50 liradan 120 liraya çıkaran bir market ‘indirim’ yalanıyla fiyat düşürdüğünü iddia ediyor ve suç işliyor. İndirim diyen, bu ürünü daha yüksek bedelle sattığını ispatla yükümlü. Aksi hâlde yanıltıcı reklam hükümlerine göre cezalandırılır. Cezalandırılmalı” dedi.

RAF BOŞ, DEPO DOLU

Döviz artarken malı rafa çıkarmayıp sınırlı satış yapanların depolarının dolu olduğunu, bunlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu “Devlet SGK’sıyla, Maliye Bakanlığı güçleriyle denetimini yapmalı, cezasını kesmeli” dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı: Stokçu mutlaka teşhir ve ifşa edilmeli. Uygulanacak ceza 500 binden az olmamak üzere en üst sınırdan ve ciroya göre olmalı. Stoklu mal, kamu yararına el koyma denilen ‘müsadere’ yöntemiyle alınıp bakım evlerine dağıtılmalı; Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyattan satılmalı. Defterler incelenip ne zaman hangi fiyattan alıp, üzerine ne kadar kâr koyduğu tespit edilmeli. Yağ depolayan inşaatçı da en ağır şekilde cezalandırılmalı.

BAKANLIK: TAVİZ YOK

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlarda da kendini göstereceğini vurguladı. Nebati, kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığı sözleri üzerine “Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendisini gösterecektir” ifadesini kullandı.

Nureddin Nebati zincir marketleri uyardı: Kârınızı yaptınız artık taviz yok Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle artan market fiyatlarıyla ilgili zincir marketlerini uyardı; "Kârınızı yaptınız, bu saatten sonra hiçbir taviz yok"

Dövizdeki düşüş sonrası gözler zincir marketlerde: Fiyatlarda düşüş bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirlerden sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Haydi fiyatları indirin! Roket hızında çıktı, paraşüt gibi düşmesin Kurlarda zirve noktalarından itibaren gerçekleşen yaklaşık yüzde 30’luk düşüş, gıda ve otomobil başta olmak üzere vatandaşı ilgilendiren birçok üründe indirim beklentisini yükseltti. Sektör temsilcileri de bir hafta içinde ‘etiketlerde hissedilir ucuzlama’nın görüleceğini vurguluyor.