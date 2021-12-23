Türkiye Gazetesi

Dolar kuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemine geçildiğini açıklamasıyla 4 gündür üst üste sert düşüşler yaşıyor.

Kur bugün yüzde 12 değer kaydederek en düşük 11 liranın altına geriledi ve en düşük 10,53 seviyesini gördü. Euro TL ise 12 sınırında hareket ediyor.

Analistler dolar kurunda 10,00 TL seviyesinin bu haftanın en yakın desteği olarak izlendiğini ifade ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, ''Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir'' ifadelerini kullandı.

Dolar düştü ikinci el otomobil satışları durdu: Fiyatlar yüzde 20 düşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki düşüş sonrası ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 oranında yansıyacağını belirtti. Aynı zamanda dövizdeki düşüşle beraber sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 indirim uygulandı.

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 23 Aralık Dolar ve Euro fiyatları Döviz kurundaki dalgalanmalardan sonra en çok merak edilen konulardan biri Dolar ve Euro’nun ne kadar olduğu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni TL mevduat sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Dolar kuru 11.10 liraya kadar düşerken, TL’deki değer kazancı yüzde 40’a yükselmiş durumda. Peki, 23 Aralık Dolar ve Euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Artaş Grubu, kayak turizmine 13 milyon dolar yatırdı Türkiye’de kayak turizminin önemli merkezlerinden Kayseri-Erciyes, yeni otel yatırımlarıyla ağırladığı turist sayısını artıracak.